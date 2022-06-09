Гороскоп на 9 июня: Рыб ждут романтические приключения, а Ракам лучше сосредоточиться на работе

День обещает быть очень непростым, непредсказуемым и даже опасным.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня все может складываться совсем не так, как вы бы хотели. Однако, чтобы добиться всех намеченных планов, нужно идти к своей цели несмотря на обстоятельства.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня лучше сосредоточиться на работе, а поступающую информацию тщательно проверять. Добавим, что Тельцам в первом летнем месяце невероятно повезет.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удача сегодня будет на вашей стороне, однако путь к нему будет тернистым. Будьте внимательнее и тщательнее проверяйте всю информацию, которая к вам поступает.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваша непоследовательность в делах может стоить вам успеха на работе. Не отвлекайтесь и усердно выполняйте свою работу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодняшний день лучше всего провести в кругу семьи. Именно они помогут вам "отойти" от всех неурядиц. Кстати, Львам в июне удастся сохранить сбережения, и даже увеличить их.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Высока вероятность ошибок и просчетов, поэтому сегодня нужно быть предельно осторожными и внимательными, особенно если дело касается финансов. Добавим, что Девам в июне очень повезет с новой работой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День, когда следует полагаться только на себя. Не слушайте никого вокруг и доверяйте лишь себе и своей интуиции.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня можно смело отправляться на шоппинг, удачные покупки гарантированы. Также положительные перемены ждут вас и в личной жизни.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам не помешает осторожность. Также будьте готовы к тому, что вам придется неожиданно менять планы. Стоить отметить, что в июне Стрельцы получат от ночных светил удивительный подарок в виде романтической встречи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня лучше отказаться от новых знакомств и общения с сомнительными личностями, а полностью погрузиться в работу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не стоит сегодня откладывать дела на потом и искать причины для того, чтобы что-то не делать. Если вы видите, что не справляетесь, просто попросите коллег о помощи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день, который хорошо подходит для общения. Возможны романтические встречи и даже начало любовного романа.