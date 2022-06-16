Гороскоп на 16 червня: Козерогам варто прислухатися до своєї інтуїції, а Скорпіонам краще змінити обстановку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Цей четверг принесе знакам Зодіаку хороші новини та цікаві пропозиції.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні представникам цього знаку доведеться багато працювати. Чим відповідальніше ви поставитеся до поставлених завдань, тим краще буде результат.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День відкриє перед вами нові здібності. Однак доведеться розв'язувати проблеми минулого періоду, повернення до яких неминуче. Додамо, що Тельцям у першому літньому місяці неймовірно пощастить.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні належить розбиратися з фінансовими питаннями, поточними завданнями. Відкриються перспективні можливості, у вас буде можливість легко досягти бажаного.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні багато чого буде складатися вдало для вас. Не бійтеся ставити нові цілі та досягати їх досягнення.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Якщо ви будете обережні та діяти поступово, то вдасться уникнути багатьох неприємностей, зайвих витрат.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
День буде насичений різноманітними подіями, що можуть відбутися значні зміни у різних сферах життя. Додамо, що Дівам у червні дуже пощастить із новою роботою.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Чудовий день, коли можна планувати складні справи, організувати зустрічі та замислитись про нові проєкти.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні краще відмовитися від будь-яких фатальних вчинків і нічим особливим не навантажувати себе. Зміна обстановки чудово піде вам на користь.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні займіться поточними справами і з самого ранку задавайте тон усьому дню. У червні Стрільці отримають від нічних світил подарунок у вигляді романтичної зустрічі.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Настає період, коли ви будете здатні робити помилки. У відповідальний момент прислухайтеся до інтуїції, яка підкаже вам, як правильно діяти.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сприятливий період для активних та рішучих дій. Можливі нові відкриття, матеріальний прибуток, зиск, вдалі збіги.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні краще витратити свій час на користь, але слід звернути увагу, що в особистому житті може складатися непроста ситуація.