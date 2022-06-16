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Гороскоп на 16 червня: Козерогам варто прислухатися до своєї інтуїції, а Скорпіонам краще змінити обстановку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Гороскоп на 16 червня
Гороскоп на 16 червня

Цей четверг принесе знакам Зодіаку хороші новини та цікаві пропозиції.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні представникам цього знаку доведеться багато працювати. Чим відповідальніше ви поставитеся до поставлених завдань, тим краще буде результат.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День відкриє перед вами нові здібності. Однак доведеться розв'язувати проблеми минулого періоду, повернення до яких неминуче. Додамо, що Тельцям у першому літньому місяці неймовірно пощастить.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні належить розбиратися з фінансовими питаннями, поточними завданнями. Відкриються перспективні можливості, у вас буде можливість легко досягти бажаного.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні багато чого буде складатися вдало для вас. Не бійтеся ставити нові цілі та досягати їх досягнення.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо ви будете обережні та діяти поступово, то вдасться уникнути багатьох неприємностей, зайвих витрат.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День буде насичений різноманітними подіями, що можуть відбутися значні зміни у різних сферах життя. Додамо, що Дівам у червні дуже пощастить із новою роботою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Чудовий день, коли можна планувати складні справи, організувати зустрічі та замислитись про нові проєкти.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні краще відмовитися від будь-яких фатальних вчинків і нічим особливим не навантажувати себе. Зміна обстановки чудово піде вам на користь.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні займіться поточними справами і з самого ранку задавайте тон усьому дню. У червні Стрільці отримають від нічних світил подарунок у вигляді романтичної зустрічі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Настає період, коли ви будете здатні робити помилки. У відповідальний момент прислухайтеся до інтуїції, яка підкаже вам, як правильно діяти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий період для активних та рішучих дій. Можливі нові відкриття, матеріальний прибуток, зиск, вдалі збіги.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні краще витратити свій час на користь, але слід звернути увагу, що в особистому житті може складатися непроста ситуація.

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