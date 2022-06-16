Гороскоп на 16 июня: Козерогам стоит прислушаться к своей интуиции, а Скорпионам лучше сменить обстановку
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Этот четверг принесет знакам Зодиака хорошие новости и интересные предложения.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня представителям этого знака придется много работать. Чем ответственнее вы отнесетесь к поставленным задачам, тем лучше будет результат.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День откроет перед вами новые возможности. Однако придется решать проблемы прошлого периода, возврат к которым неизбежен. Добавим, что Тельцам в первом летнем месяце невероятно повезет.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня предстоит разбираться с финансовыми вопросами, текущими задачами. Откроются перспективные возможности, у вас появится шанс легко достичь желаемого.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня многое будет складываться вполне удачно для вас. Не бойтесь ставить новые цели и добиваться их достижения.
Лев (23 июля — 23 августа)
Если вы будете осторожны и действовать поступательно, то получится избежать многих неприятностей, лишних расходов.
Дева (24 августа — 23 сентября)
День будет насыщен разнообразными событиями, могут произойти значительные изменения в разных сферах жизни. Добавим, что Девам в июне очень повезет с новой работой.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Отличный день, когда можно планировать сложные дела, организовать встречи и задуматься о новых проектах.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня лучше отказаться от любых роковых поступков и ничем особым не нагружать себя. Смена обстановки отличным образом пойдет вам на пользу.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня займитесь текущими делами и с самого утра задавайте тон всему дню. Стоить отметить, что в июне Стрельцы получат от ночных светил подарок в виде романтической встречи.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Наступает период, когда вы будете способны совершать ошибки. В ответственный момент прислушайтесь к интуиции, которая подскажет вам, как верно действовать.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Благоприятный период для активных и решительных действий. Возможны новые открытия, материальная прибыль, выгода, удачные совпадения.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня лучше потратить свое время с пользой, но следует обратить внимание, что в личной жизни может складываться непростая ситуация.