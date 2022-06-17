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Гороскоп на 17 червня: Ракам заборонено перевтомлюватися, а Скорпіонам слід бути щедрішими

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 17 червня 2022 року
Гороскоп на 17 червня 2022 року

Сприятливий день для спілкування та допомоги близьким людям

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Хороший день, щоб обдумати своє життя і розкласти все по поличках. Є можливість здійснення необачних вчинків. Будьте уважні.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День більше підходить для відпочинку, релаксу. Якщо передбачається важлива робота, постарайтеся вирішити усі питання у першій половині дня.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сприятливий день у Близнюків. Спрямовуйте свої сили та енергію у мирне русло. Нагадаємо, що наприкінці червня Близнюкам доведеться "пожинати плоди" своєї легковажності.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи рекомендуються не перевтомлюватись. Можуть бути нападки від колег чи начальства.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей день підходить для романтичних побачень, нових знайомств, спілкування із протилежною статтю. Можливі просування по службі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день найкраще провести на позитиві. Уникайте поганих думок та необдуманих вчинків.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Це хороший час для спілкування. Стережіться пліток та інтриг.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

На сьогодні потрібно мати чіткий план дій. Скорпіонам варто бути щедрішими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Можливі перепади настрою. З’явиться можливість підвищити свою репутацію у колективі. Згідно з прогнозами астрологів, Всесвіт цього літа буде на боці Стрільців.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Поставте на перше місце роботу. Уникайте конфліктів та сварок у колективі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні вдасться присвятити більше часу близьким людям. Є ймовірність, що комусь із рідних буде потрібна ваша допомога. Додамо, що наприкінці червня у Водоліїв не залишатиметься часу на особисте життя.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся уникати усамітнення. Піднімуть настрій зустрічі із друзями, близькими, родичами.

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