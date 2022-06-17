Укр

Гороскоп на 17 июня: Ракам запрещено переутомляться, а Скорпионам следует быть щедрее

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
219
Гороскоп на 17 июня 2022 года
Гороскоп на 17 июня 2022 года

Благоприятный день для общения и помощи близким людям

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день, чтобы обдумать свою жизнь и разложить все по полочкам. Есть вероятность совершения опрометчивых поступков. Будьте внимательны.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День больше подходит для отдыха, релакса. Если предвидится важная работа, постарайтесь решить все вопросы в первой половине дня.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день у Близнецов. Направляйте свои силы и энергию в мирное русло. Напомним, что в конце июня Близнецам придется "пожинать плоды" своей легкомысленности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи рекомендуются не переутомляться. Могут быть нападки от коллег или начальства.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день подходит для романтических свиданий, новых знакомств, общения с противоположным полом. Возможны продвижения по службе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день лучше провести на позитиве. Избегайте плохих мыслей и необдуманных поступков.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это хорошее время для общения. Остерегайтесь сплетен и интриг.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

На сегодня нужно иметь четкий план действий. Скорпионам стоит быть щедрее.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможны перепады настроения. Появится возможность повысить свою репутацию в коллективе. Согласно прогнозам астрологов, Вселенная этим летом будет на стороне Стрельцов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поставьте на первое место работу. Избегайте конфликтов и ссор в коллективе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня получится посвятить больше времени близким людям. Есть вероятность, что кому-то из родных потребуется ваша помощь. Добавим, что в конце июня у Водолеев не будет оставаться времени на личную жизнь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь избегать уединения. Поднимут настроение встречи с друзьями, близкими, родственниками.

Теги:
#Знаки Зодиака