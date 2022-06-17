Гороскоп на 17 июня: Ракам запрещено переутомляться, а Скорпионам следует быть щедрее
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Благоприятный день для общения и помощи близким людям
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Хороший день, чтобы обдумать свою жизнь и разложить все по полочкам. Есть вероятность совершения опрометчивых поступков. Будьте внимательны.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День больше подходит для отдыха, релакса. Если предвидится важная работа, постарайтесь решить все вопросы в первой половине дня.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Благоприятный день у Близнецов. Направляйте свои силы и энергию в мирное русло. Напомним, что в конце июня Близнецам придется "пожинать плоды" своей легкомысленности.
Рак (22 июня — 22 июля)
Астрологи рекомендуются не переутомляться. Могут быть нападки от коллег или начальства.
Лев (23 июля — 23 августа)
Этот день подходит для романтических свиданий, новых знакомств, общения с противоположным полом. Возможны продвижения по службе.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Этот день лучше провести на позитиве. Избегайте плохих мыслей и необдуманных поступков.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Это хорошее время для общения. Остерегайтесь сплетен и интриг.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
На сегодня нужно иметь четкий план действий. Скорпионам стоит быть щедрее.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Возможны перепады настроения. Появится возможность повысить свою репутацию в коллективе. Согласно прогнозам астрологов, Вселенная этим летом будет на стороне Стрельцов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Поставьте на первое место работу. Избегайте конфликтов и ссор в коллективе.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня получится посвятить больше времени близким людям. Есть вероятность, что кому-то из родных потребуется ваша помощь. Добавим, что в конце июня у Водолеев не будет оставаться времени на личную жизнь.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Постарайтесь избегать уединения. Поднимут настроение встречи с друзьями, близкими, родственниками.