Гороскоп на 17 июня: Ракам запрещено переутомляться, а Скорпионам следует быть щедрее

Благоприятный день для общения и помощи близким людям

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день, чтобы обдумать свою жизнь и разложить все по полочкам. Есть вероятность совершения опрометчивых поступков. Будьте внимательны.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День больше подходит для отдыха, релакса. Если предвидится важная работа, постарайтесь решить все вопросы в первой половине дня.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день у Близнецов. Направляйте свои силы и энергию в мирное русло. Напомним, что в конце июня Близнецам придется "пожинать плоды" своей легкомысленности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи рекомендуются не переутомляться. Могут быть нападки от коллег или начальства.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день подходит для романтических свиданий, новых знакомств, общения с противоположным полом. Возможны продвижения по службе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день лучше провести на позитиве. Избегайте плохих мыслей и необдуманных поступков.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это хорошее время для общения. Остерегайтесь сплетен и интриг.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

На сегодня нужно иметь четкий план действий. Скорпионам стоит быть щедрее.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможны перепады настроения. Появится возможность повысить свою репутацию в коллективе. Согласно прогнозам астрологов, Вселенная этим летом будет на стороне Стрельцов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поставьте на первое место работу. Избегайте конфликтов и ссор в коллективе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня получится посвятить больше времени близким людям. Есть вероятность, что кому-то из родных потребуется ваша помощь. Добавим, что в конце июня у Водолеев не будет оставаться времени на личную жизнь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь избегать уединения. Поднимут настроение встречи с друзьями, близкими, родственниками.