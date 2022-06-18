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Гороскоп на 18 червня: Близнюкам треба уникати злих людей, а Тельцям – прислухатися до інтуїції

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 18 червня 2022 року
Гороскоп на 18 червня 2022 року

Ця субота ідеально підходить для спокійного відпочинку та преображення

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний день для романтики та спокійного відпочинку. Корисно знайти час для роботи над собою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні намагайтеся більше слухати свою інтуїцію. Не ухвалюйте поспішних рішень.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Уникайте неприємних, злих людей. Астрологи радять думати лише про хороше.

Рак (22 червня — 22 липня)

День підходить для планування, встановлення нових цілей. Зірки допоможуть отримати успіх на любовному фронті.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Намагайтеся сьогодні займатися виключно терміновими справами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Є ймовірність, що робочі турботи заберуть багато вільного часу та енергії. Головне сьогодні – правильно розставляти пріоритети.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не упускайте можливості. Астрологи рекомендують не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення, професійні успіхи та просування по кар’єрі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Звертайте увагу на дрібниці. Гарний день, щоб подякувати близьким за підтримку, якою б вона не була. Раніше повідомлялося, що головним випробуванням літа для Скорпіонів стане те, що їм доведеться більше відкриватись оточуючим.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вдалий день, що привести себе до ладу. Можете розпочати як із зовнішнього, так і внутрішнього преображення.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Станьте кращою версією себе. Нічні світила допоможуть з адаптацією до нових умов.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні варто бути обережним. Будьте відкриті з оточуючими, виявляйте більше позитивних емоцій.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Уникайте нових знайомств. Зайва довірливість може зіграти з вами злий жарт. Зазначимо, що Риби наприкінці червня отримають "дозу" закидів від своєї другої половинки.

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