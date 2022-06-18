Гороскоп на 18 червня: Близнюкам треба уникати злих людей, а Тельцям – прислухатися до інтуїції

Ця субота ідеально підходить для спокійного відпочинку та преображення

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний день для романтики та спокійного відпочинку. Корисно знайти час для роботи над собою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні намагайтеся більше слухати свою інтуїцію. Не ухвалюйте поспішних рішень.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Уникайте неприємних, злих людей. Астрологи радять думати лише про хороше.

Рак (22 червня — 22 липня)

День підходить для планування, встановлення нових цілей. Зірки допоможуть отримати успіх на любовному фронті.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Намагайтеся сьогодні займатися виключно терміновими справами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Є ймовірність, що робочі турботи заберуть багато вільного часу та енергії. Головне сьогодні – правильно розставляти пріоритети.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не упускайте можливості. Астрологи рекомендують не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення, професійні успіхи та просування по кар’єрі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Звертайте увагу на дрібниці. Гарний день, щоб подякувати близьким за підтримку, якою б вона не була. Раніше повідомлялося, що головним випробуванням літа для Скорпіонів стане те, що їм доведеться більше відкриватись оточуючим.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вдалий день, що привести себе до ладу. Можете розпочати як із зовнішнього, так і внутрішнього преображення.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Станьте кращою версією себе. Нічні світила допоможуть з адаптацією до нових умов.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні варто бути обережним. Будьте відкриті з оточуючими, виявляйте більше позитивних емоцій.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Уникайте нових знайомств. Зайва довірливість може зіграти з вами злий жарт. Зазначимо, що Риби наприкінці червня отримають "дозу" закидів від своєї другої половинки.