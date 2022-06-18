Гороскоп на 18 червня: Близнюкам треба уникати злих людей, а Тельцям – прислухатися до інтуїції
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Ця субота ідеально підходить для спокійного відпочинку та преображення
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Гарний день для романтики та спокійного відпочинку. Корисно знайти час для роботи над собою.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні намагайтеся більше слухати свою інтуїцію. Не ухвалюйте поспішних рішень.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Уникайте неприємних, злих людей. Астрологи радять думати лише про хороше.
Рак (22 червня — 22 липня)
День підходить для планування, встановлення нових цілей. Зірки допоможуть отримати успіх на любовному фронті.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Намагайтеся сьогодні займатися виключно терміновими справами.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Є ймовірність, що робочі турботи заберуть багато вільного часу та енергії. Головне сьогодні – правильно розставляти пріоритети.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не упускайте можливості. Астрологи рекомендують не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення, професійні успіхи та просування по кар’єрі.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Звертайте увагу на дрібниці. Гарний день, щоб подякувати близьким за підтримку, якою б вона не була. Раніше повідомлялося, що головним випробуванням літа для Скорпіонів стане те, що їм доведеться більше відкриватись оточуючим.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні вдалий день, що привести себе до ладу. Можете розпочати як із зовнішнього, так і внутрішнього преображення.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Станьте кращою версією себе. Нічні світила допоможуть з адаптацією до нових умов.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні варто бути обережним. Будьте відкриті з оточуючими, виявляйте більше позитивних емоцій.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Уникайте нових знайомств. Зайва довірливість може зіграти з вами злий жарт. Зазначимо, що Риби наприкінці червня отримають "дозу" закидів від своєї другої половинки.