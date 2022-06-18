Гороскоп на 18 июня: Близнецам нужно избегать злых людей, а Тельцам - прислушиваться к интуиции

Эта суббота идеально подходит для спокойного отдыха и преображения

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день для романтики и спокойного отдыха. Полезно найти время для работы над собой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня постарайтесь больше слушать свою интуицию. Не принимайте поспешных решений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Избегайте неприятных, злых людей. Астрологи советуют думать только о хорошем.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для планирования, постановки новых целей. Звезды помогут обрести удачу на любовном фронте.

Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь сегодня заниматься исключительно срочными делами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Есть вероятность, что рабочие хлопоты отнимут много свободного времени и энергии. Главное сегодня — правильно расставлять приоритеты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не упускайте возможности. Астрологи рекомендуют не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи и продвижение в карьере.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Обращайте внимание на мелочи. Хороший день, чтобы поблагодарить близких за поддержку, какой бы она ни была. Ранее сообщалось, что главным испытанием лета для Скорпионов станет то, что им придется больше открываться окружающим.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня удачный день, что привести себя в порядок. Можете начать как с внешнего, так и внутреннего преображения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Станьте лучшей версией себя. Ночные светила помогут с адаптацией к новым условиям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня стоит быть осторожным. Будьте открыты с окружающими, проявляйте больше позитивных эмоций.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Избегайте новых знакомств. Излишняя доверчивость может сыграть с вами злую шутку. Отметим, что Рыбы в конце июня получат "дозу" упреков от своей второй половинки.