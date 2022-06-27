Гороскоп на 27 червня: Ракам не можна вплутуватись в авантюри, а Терезам — показувати свою буркотливість

День підходить для складання графіків та завершень робочих проєктів

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День обіцяє бути дуже емоційним. Не панікуйте через кожну дрібницю і будьте у всеозброєнні. Не відповідайте негативом на негатив. Дотримуючись цих рекомендацій, день складеться якнайкраще. Вмійте прощати людей. Сьогодні потрібно раціонально використовувати енергію та можливості. Додамо, що у липні Овнам буде важко брати під контроль свої емоції.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям варто частіше звертати увагу на підказки нічних світил. Не виключено, що вас намагатимуться обдурити, проте будь-які проблеми сьогодні вирішаться швидше, ніж зазвичай. Намагайтеся на початку тижня приймати рішення самостійно. Це стосується багатьох сфер життя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Старі ідеї реалізуються без сторонньої допомоги. Приділіть увагу тим, хто ставиться до вас з добротою та ласкою. Правильно оцінюйте всі ризики та можливі втрати — тільки так ви зможете отримати відмінний результат у будь-якому починанні. У другій половині дня корисно зайнятися шопінгом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила сьогодні не в кращому становищі, тож постарайтеся не вплутуватись цього дня в авантюри. Необхідно бути уважними, щоб прикрасити перший день тижня у радісні відтінки. Виявляйте тактовність у відносинах із друзями, колегами, близькими.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Є великі шанси провести цей день на підйомі та досягти досконалості. Цей понеділок підходить для вирішення проблем, що накопичилися як в сім’ї, так і на роботі. Керівництво помітить вашу цілеспрямованість та здорові амбіції. Щоб не пропустити з-під уваги деякі речі, астрологи радять скласти список термінових справ і дотримуватися його.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Настав час для реалізації давніх планів. Звичайно без метушні та хаосу не обійдеться. Постарайтеся не звалювати всі проблеми на погану погоду чи поганий настрій. Меланхолія може занапастити ваші плани, тому шукайте привід для оптимізму. Є ризик зробити помилку в любовній сфері.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Варто на якийсь час відійти від справ, якщо почуваєтеся сьогодні не у своїй тарілці. Багато Терезів цього понеділка продемонструють буркотливий настрій, придушуючи навіть близьких людей. Але все ж таки нічні світила допоможуть людям цього знака Зодіаку зберегти душевний спокій.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Приділіть трохи більше часу собі та духовному росту. Присвятіть день медитації. Сьогодні не варто витрачати все накопичене та докладати особливих зусиль на роботі. Ви легко привернете позитивні зміни, якщо зосередите увагу лише на позитивних моментах.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні слід скласти план дій та почати боротися із власними недоліками. Також варто звернути увагу на завершення вже існуючих проєктів. Є шанс вирішити побутові, фінансові проблеми, які не давали спокою довгий час. Чекайте приємних сюрпризів у сфері, що цікавить. До речі, Всесвіт цього літа буде на боці Стрільців.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для шопінгу, нових захоплень та пригод. З’явиться можливість легко та швидко реалізувати давні цілі. Вранці краще зайнятися домашніми клопотами, а ввечері — розважитися, сходити на прогулянку, присвятити час спілкуванню. Сьогодні Козерогам не можна втрачати віру у свої сили. До речі, у Козерогів у липні розпочнеться біла смуга в особистому житті.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього понеділка у Водоліїв можливі кардинальні зміни у всіх сферах життя. Сьогодні вони зможуть досягти успіху у робочій та особистій сфері. Нічні світила на вашому боці, тому варто довіритись інтуїції. Головне, не розгубити впевненості і бути енергійнішими у справах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Підтримка зірок та планет допоможе уникнути непередбачуваних ситуацій у роботі. Сьогодні варто бути рішучими та впевненішими в собі, особливо у сфері кохання. Уникайте емоційних випадів та необдуманих рішень цього понеділка. Не беріться за всі справи одразу.