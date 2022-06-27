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Гороскоп на 27 июня: Ракам нельзя влезать в авантюры, а Весам - показывать свою ворчливость

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 27 июня 2022 года
Гороскоп на 27 июня 2022 года

День подходит для составления графиков и завершений рабочих проектов

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День обещает быть очень эмоциональным. Не паникуйте из-за каждой мелочи и будьте во всеоружии. Не отвечайте негативом на негатив. Придерживаясь этих рекомендаций, день сложится наилучшим образом. Умейте прощать людей. Сегодня нужно рационально использовать энергию и возможности. Добавим, что в июле Овнам будет трудно брать под контроль свои эмоции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам стоит чаще обращать внимание на подсказки ночных светил. Не исключено, что вас постараются обмануть, однако любые проблемы сегодня решатся быстрее, чем обычно. Старайтесь в начале недели принимать решения самостоятельно. Это касается многих сфер жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Старые идеи благополучно реализуются без посторонней помощи. Уделите внимание тем, кто относится к вам с добротой и лаской. Правильно оценивайте все риски и возможные потери — только так вы сможете получить отличный результат в любом начинании. Во второй половине дня полезно заняться шопингом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила сегодня не в лучшем положении, поэтому постарайтесь не влезать в этот день в авантюры. Необходимо быть внимательными, чтобы украсить первый день недели в радостные тона. Проявляйте тактичность в отношениях с друзьями, коллегами, близкими.

Лев (23 июля — 23 августа)

Есть большие шансы провести этот день на подъеме и достичь совершенства. Этот понедельник подходит для решения накопившихся проблем как в семье, так и на работе. Начальство заметит вашу целеустремленность и здоровые амбиции. Чтобы не упустить из внимания некоторые вещи, астрологи советуют составить список срочных дел и придерживаться его.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Пришло время для реализации давних планов. Конечно без суеты и хаоса не обойдется. Постарайтесь не сваливать все проблемы на плохую погоду или скверное настроение. Меланхолия может погубить ваши планы, поэтому ищите повод для оптимизма. Есть риск совершить ошибку в любовной сфере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Стоит на время отойти от дел, если чувствуете себя сегодня не в своей тарелке. Многие Весы в этот понедельник продемонстрируют ворчливое настроение, подавляя даже близких людей. Но все же ночные светила помогут людям этого знака Зодиака сохранить душевное спокойствие.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Уделите чуть больше времени себе и духовному росту. Посвятите день медитации. Сегодня не стоит тратить все накопленное и прилагать особых усилий на работе. Вы с легкостью привлечете позитивные перемены, если сосредоточите внимание только на положительных моментах.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня следует составить план действий и начать бороться с собственными недостатками. Также стоит обратить внимание на завершение уже имеющихся проектов. Есть шанс решить бытовые, финансовые проблемы, которые не давали покоя долгое время. Ждите приятных сюрпризов в интересующей сфере. Кстати, Вселенная этим летом будет на стороне Стрельцов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для шопинга, новых увлечений и приключений. Появится возможность легко и быстро реализовать давние цели. Утром лучше заняться домашними хлопотами, а вечером — развлечься, сходить на прогулку, посвятить время общению. Сегодня Козерогам нельзя терять веру в свои силы. Кстати, у Козерогов в июле начнется белая полоса в личной жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот понедельник у Водолеев возможны кардинальные изменения во всех сферах жизни. Сегодня они смогут достигнуть успеха в рабочей и личной сфере. Ночные светила на вашей стороне, поэтому стоит довериться интуиции. Главное, не растерять уверенности и быть энергичнее в делах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Поддержка звезд и планет поможет избежать непредсказуемых ситуаций в работе. Сегодня стоит быть решительнее и увереннее в себе, особенно в сфере любви. Избегайте эмоциональных выпадов и необдуманных решений в этот понедельник. Не беритесь за все дела сразу.

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