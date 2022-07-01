Гороскоп на 1 липня: Близнюкам варто уникати токсичних людей, а Терезам — навчитися сміятися над собою

Сприятливий день для громадських робіт та дорогих покупок

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п'ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Відмінний день з багатьма досягненнями, особливо в бізнесі, проте метатиметеся між роботою та домом. Енергії у вас сьогодні дуже багато, тому зможете вирішити усі свої проблеми. Будьте обережні під час поїздок на роботу або за місто. Найкраще відпочити в цей день вдома.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці досягнуть успіху і зможуть стати героями дня. Але ви маєте бути сьогодні обережними з високопоставленими людьми. Тиск із їхнього боку буде надмірним. Перешкоди з боку заздрісників принесуть лише позитивні результати. Додамо, що в липні одинокі представники даного знаку Зодіаку мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні уникайте критики навколишніх та токсичних людей. Можуть виникнути розбіжності з колегою на роботі з приводу грошей. Краще оточіть себе надійними людьми, а при нагоді проведіть день вдома, у колі близьких людей. Спілкування із друзями може пройти напружено.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні всім від вас щось знадобиться, тому не дивно, що вам захочеться сховатися від навколишніх. Навантаження на роботі може збільшитись. Не намагайтеся все встигнути – у вас і так все пройде гладко. Уникайте сьогодні конфліктів, оскільки є люди, які спробують вас дуже загальмувати. Додамо, що у липні Ракам випаде можливість зустріти другу половинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам краще уникати будь-яких конфліктних ситуацій із близькими, колегами, друзями. Зірки та планети змусять займатися дрібною рутинною роботою, тому що на більше у вас сьогодні енергії не вистачить. Можуть бути стрибки тиску. Увечері варто вирушити в дорогу — прогуляйтеся або поїдьте кудись.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У такі дні дуже важливо навчитися працювати разом з іншими людьми. З ними вам вдасться зробити набагато більше. Займіться громадською роботою, організуйте захід. Варто зайнятися підтримкою здоров’я. Другу половину дня варто присвятити романтиці.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні Терези повинні бути сміливими та впертими, щоб уникнути конфузних ситуацій. Навчіться сміятися з себе і тоді вдасться уникнути незручності. Цього дня буде багато роботи, через що ви можете затриматись. Є можливість отримати чималий прибуток від своїх захоплень. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення, професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні варто зменшити агресивність на роботі — вона нічого хорошого не принесе. Не вступайте у конфронтацію. Конфліктна ситуація може виникнути у вашій родині, але цього разу через вагому причину. Будьте ніжнішими з дітьми та близькими, а ввечері знайдіть місце, де зможете розслабитися.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день для організації або планування майбутньої відпустки. Доведеться переглянути своє ставлення до грошей, навчитися заощаджувати та витрачати лише на найнеобхідніше. Не йдіть за своїми бажаннями, хоча сьогодні буде багато спокус. Вас буде тягнути на все красиве та романтичне.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козороги вийдуть зі своєї зони комфорту, оскільки обстановка дома не радуватиме. Людям цього знака Зодіаку доведеться зберігати спокій та намагатися протидіяти будь-яким спробам вивести їх із рівноваги. Не дозволяйте своїм близьким людям маніпулювати вами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День сприяє діловій активності. Скористайтеся можливостями, щоб надалі досягти успіху у вибраній вами сфері діяльності. Водолії сьогодні переповнені духом веселощів і одночасно тугою по свободі. Будьте відкриті для флірту.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Для Риб сьогодні монотонний і довгий день. На роботі буде багато роботи із фінансовими документами. Дуже зручний день для покупок. Якщо давно хотіли купити щось для здоров’я, наприклад, тренажер, — купіть! Це буде вдалим придбанням.