Гороскоп на 1 июля: Близнецам стоит избегать токсичных людей, а Весам - научиться смеяться над собой

Благоприятный день для общественных работ и дорогостоящих покупок

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Отличный день со многими достижениями, особенно в бизнесе, однако будете метаться между работой и домом. Энергии у вас сегодня очень много, поэтому сможете решить все свои проблемы. Будьте осторожны при поездках на работу или за город. Лучше отдохнуть в этот день дома.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы добьются успеха и сумеют стать героями дня. Но вы должны быть сегодня осторожными с высокопоставленными людьми. Давление с их стороны будет чрезмерным. Препятствия, совершаемые со стороны завистников, принесут только положительные результаты. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня избегайте критики окружающих и токсичных людей. Могут возникнуть разногласия с коллегой по работе по поводу денег. Лучше окружите себя надежными людьми, а при возможности проведите день дома, в кругу близких людей. Общение с друзьями может пройти напряженно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня всем от вас что-то потребуется, поэтому неудивительно, что вам захочется спрятаться от окружающих. Нагрузка на работе может увеличиться. Не пытайтесь все успеть — у вас и так все пройдет гладко. Избегайте сегодня конфликтов, так как есть люди, которые попытаются вас очень сильно затормозить. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам лучше избегать любых конфликтных ситуаций с близкими, коллегами, друзьями. Звезды и планеты заставят заниматься мелкой рутинной работой, так как на больше у вас сегодня энергии не хватит. Могут быть скачки давления. Вечером стоит отправиться в путь — прогуляйтесь или съездите куда-нибудь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В такие дни очень важно научиться работать вместе с другими людьми. С ними вам удастся сделать намного больше. Займитесь общественной работой, организуйте мероприятие. Стоит заняться поддержанием здоровья. Вторую половину дня стоит посвятить романтике.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня Весы должны быть смелыми и упрямыми, чтобы избежать конфузных ситуаций. Научитесь смеяться над собой и тогда удастся избежать неловкости. В этот день будет много работы, из-за чего вы можете задержаться. Есть вероятность получить немалую прибыль от своих увлечений. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам сегодня стоит убавить агрессивность на работе — она ни к чему хорошему не приведет. Не вступайте в конфронтацию. Конфликтная ситуация может возникнуть в вашей семье, но в этот раз из-за веской причины. Будьте нежнее с детьми и с близкими, а вечером найдите место, где сможете расслабиться.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день для организации или планирования предстоящего отпуска. Придется пересмотреть свое отношение к деньгам, научиться экономить и тратить только на самое необходимое. Не идите за своими желаниями, хотя сегодня будет много искушений. Вас будет тянуть на все красивое и романтичное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козероги выйдут из своей зоны комфорта, так как обстановка дома радовать не будет. Людям этого знака Зодиака придется сохранять спокойствие и стараться противодействовать любым попыткам вывести их из равновесия. Не позволяйте близким людям манипулировать вами.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День благоприятствует деловой активности. Воспользуйтесь возможностями, чтобы в дальнейшем добиться успеха в выбранной вами сфере деятельности. Водолеи сегодня переполнены духом веселья и одновременно тоской по свободе. Будьте открыты для флирта.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Для Рыб сегодня монотонный и длинный день. На работе будет много работы с финансовыми документами. Очень удачный день для покупок. Если давно хотели купить что-то для здоровья, например, тренажер, — купите! Это будет удачным приобретением.