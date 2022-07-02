Астролог розповіла, яке майбутнє чекає на Україну

Астролог заявила, що великих надій на вступ України до різних міжнародних організацій покладати не варто

Астролог Ольга Медвецька вважає, що великих надій та ілюзій щодо подальшого включення України до складу різних міжнародних організацій покладати не варто.

Про це експерт розповіла в Інстаграмі. З її слів, існування чинних організацій під великим питанням. Принаймні, щоб продовжувати свою роботу, вони мають змінити свою структурну організацію та принципи. Бо надто закоренілими вони стали.

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Астролог розповіла, що ми зараз стоїмо на порозі нової ери, початок якої відбудеться у березні 2023 року. У цей час планета Плутон перейде в знак Водолія, де пробуде найближчі 20 років. Це означає, що буде створення нових міждержавних об’єднань, які будуть характеризуватись демократичними принципами, як і належить шановним міжнародним організаціям, проте основою будуть дружні, братерські відносини між країнами-учасницями. Там не буде ієрархії, наче є держави, чиє рішення важливіше (з правом вето тощо), а буде рівність учасників один перед одним.

Тому Україна, швидше за все, йтиме саме у напрямі таких організацій.

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"Історичний приклад подій при попередньому перебуванні Плутона в знакові Водолія — створення США як об’єднання колоній Британії, що оголосили про свою незалежність (це було незадовго до вказаного транзиту). Щось подібне відбуватиметься у світі найближчі 20 років", — зазначає астролог.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс порадував прогнозом щодо російсько-української війни. За його словами, Україна має всі шанси повернутися раніше окуповані території, зокрема – райони Донецької та Луганської областей. Також він передбачив, коли помре російський диктатор володимир путін.