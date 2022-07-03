Гороскоп на 3 липня: Овнам варто бути обережнішими на дорогах, а Терезам — побути на самоті

Ідеальний день для творчої діяльності та спілкування з родичами

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Потрібно бути обережними на дорогах, причому як у ролі водія, так і у ролі пішохода. Зустріч із привабливою людиною надасть Овнам величезну енергію та відчуття, що вони зустріли свою долю. Успіх сьогодні принесуть покупки. З підписанням важливих паперів краще почекати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не вставайте сьогодні різко з ліжка, просто лежіть і перебирайте всі значущі моменти в житті. Гарний день, щоб все переосмислити. Нічні світила допоможуть вам знайти нові сили та кинутися у бій. Друга половина дня може принести добрі новини про гроші.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюками сьогодні опанує пристрасть. Якщо ви не можете направити її до якоїсь конкретної людини, спробуйте сформувати навколишній світ. Сприятливий день для перетворення оселі, покупки нових меблів, оновлення гардероба. Не варто зневажати сферу здоров’я. Зазначимо, що Близнюки — один із найбільш балакучих знаків Зодіаку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Це буде день енергетичних коливань та сюрпризів, а Раки будуть сповнені рішучості покращити свій спосіб життя. Найімовірніше, вам захочеться сьогодні прибрати зі свого оточення токсичних людей. Результати Раків, які працюють цієї неділі, будуть гідно оцінені. Раніше повідомлялося, що Раків дуже легко затягти до РАГСу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки та планети не в найкращому становищі. Леви зараз переживають важкий час, їм важко сконцентруватися на чомусь важливому. Постарайтеся сьогодні спілкуватися лише з позитивними та добрими людьми. Будьте гранично обережними у поводженні з грошима.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам потрібно сьогодні бути щирими, ніж зазвичай. Ви не зможете справити враження на людину, якщо будете брехати. У цей день корисно позбутися непотребу в оселі, в автомобілі, на робочому місці. Більше рухайтеся і менше лінуйтеся.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього дня краще побути на самоті та спокої. Якщо захочеться поспілкуватися, краще зробити це у соціальних мережах. Терези сьогодні повинні триматися якомога далі від спокус і уникати надмірного вживання алкоголю. Відкладіть до понеділка те, що ви хотіли зробити сьогодні.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам потрібно постаратися присвятити більше часу домашнім справам, зустрічам із родичами. Варто пам’ятати, що спроба критикувати сьогодні ускладнить усе. Нічні світила будуть не в доброму стані, тому варто обережніше приймати рішення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Можливо сьогодні ви отримаєте повідомлення про премію, бонус, підвищення зарплати, виграш. Це сприятливий день для отримання нових знань та досвіду. Самотні Стрільці не повинні втрачати надію знайти когось. Вечір можна присвятити шопінгу.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо у вас виникнуть проблеми, наберіться мужності і попросіть про допомогу. Бажано приймати рішення обережно, виважено, мудро. Ваш настрій може змінюватися, тому краще не показувати характер близьким. У особистому житті варто додати романтики.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні виснажливий день для Водоліїв, навіть якщо вони не працюють. Вас можуть наздогнати домашні проблеми, які потребують термінового вирішення. Намагайтеся адекватно сприймати критику із боку близьких. Уникайте тривалих прогулянок, якщо у вас є ослаблений імунітет.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Якщо є можливість, сьогодні краще не займатися важливими справами та не вести серйозних розмов. Є сенс зайнятися творчою діяльністю. Нічні світила прогнозують чудові успіхи на цій ниві. Не варто відкладати та боятися починати щось нове. До речі, Риби — найбільш щасливий знак липня.