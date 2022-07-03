Гороскоп на 3 июля: Овнам стоит быть осторожнее на дорогах, а Весам - побыть в уединении

Идеальный день для творческой деятельности и общения с родственниками

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Нужно быть осторожными на дорогах, причем как в роли водителя, так и в роли пешехода. Встреча с привлекательным человеком придаст Овнам огромную энергию и чувство, что они встретили свою судьбу. Удачу сегодня принесут покупки. С подписанием важных бумаг лучше повременить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не вставайте сегодня резко с постели, просто лежите и перебирайте все значимые моменты в жизни. Хороший день, чтобы все переосмыслить. Ночные светила помогут вам обрести новые силы и ринуться в бой. Вторая половина дня может принести хорошие новости о деньгах.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецами сегодня овладеет страсть. Если вы не можете направить ее к какому-нибудь конкретному человеку, попытайтесь сформировать окружающий мир. Благоприятный день для преобразования дома, покупки новой мебели, обновления гардероба. Не стоит обделять вниманием сферу здоровья. Отметим, что Близнецы — один из самых болтливых знаков Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это будет день энергетических колебаний и сюрпризов, а Раки будут полны решимости улучшить свой образ жизни. Скорее всего, вам захочется сегодня удалить из своего окружения токсичных людей. Результаты работающих в это воскресенье Раков будут оценены по достоинству. Ранее сообщалось, что Раков очень легко затащить в ЗАГС.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды и планеты не в самом лучшем положении. Львы сейчас переживают тяжелое время, им трудно сконцентрироваться на чем-то важном. Постарайтесь сегодня общаться только с позитивными и добрыми людьми. Будьте предельно осторожными в обращении с деньгами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам нужно сегодня быть искренними, чем обычно. Вы не сможете произвести впечатление на человека, если будете лгать. В этот день полезно будет избавиться от ненужного хлама в доме, в автомобиле, на рабочем месте. Больше двигайтесь и меньше ленитесь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день лучше побыть в уединении и спокойствии. Если захочется пообщаться, лучше сделать это в социальных сетях. Весы сегодня должны держаться подальше от соблазнов и избегать чрезмерного употребления алкоголя. Отложите до понедельника то, что вы хотели сделать сегодня.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам нужно постараться посвятить побольше времени домашним делам, встречам с родственниками. Стоить помнить, что попытка подвергнуть кого-то критике сегодня усложнит все. Ночные светила будут не в добром расположении, поэтому стоит осторожнее принимать решения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно сегодня вы получите уведомление о премии, бонусе, повышении зарплаты, выигрыше. Это благоприятный день для получения новых знаний и опыта. Одинокие Стрельцы не должны терять надежду найти кого-нибудь. Вечер можно посвятить шопингу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если у вас возникнут проблемы — наберитесь мужества и попросите о помощи. Желательно принимать решения осторожно, взвешенно, мудро. Ваше настроение может постоянно меняться, поэтому лучше не показывать характер близким. В личной жизни стоит добавить романтики.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня изнурительный день для Водолеев, даже если они не работают. Вас могут догнать домашние проблемы, требующие срочного решения. Старайтесь адекватно воспринимать критику со стороны близких. Избегайте длительных прогулок, если у вас ослабленный иммунитет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если есть возможность, сегодня лучше не заниматься важными делами и не вести серьезных разговоров. Есть смысл заняться творческой деятельностью. Ночные светила прогнозируют отличные успехи на этом поприще. Не стоит откладывать и бояться начинать что-то новое. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.