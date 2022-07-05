Гороскоп на 5 липня: Тельцям заборонено вплутуватися в суперечки, а Левам — ледарювати

Цього вівторка варто уникати корисливих особистостей та неробства

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У діловій сфері в Овнів можуть змінитись методи досягнення цілей. Астрологи рекомендують залишити хвастощі осторонь, особливо в робочому колі. Щоб не викликати гнів колег, слід пристосуватися до змін. Вечір пройде чудово, якщо ви проведете його з коханою людиною.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні рекомендується уникати суперечок у будь-яких сферах, інакше новий день принесе нові проблеми. Наберіться терпіння і ви знайдете вирішення будь-якої проблеми, яка з’явиться цього вівторка. Не варто шукати нових ворогів та недоброзичливців. Є шанс знайти свою половинку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Слід провести цей день без зайвих нервів. Тримайтеся якомога далі від напружених ситуацій, сварок чи непорозумінь з іншими людьми, особливо на роботі. Варто заблокувати песимізм, аби відкрити шлях до нових перемог. Астрологи рекомендують менше спілкуватися з тими, хто позбавляє вас віри у себе. Зазначимо, що Близнюки — один із найбільш балакучих знаків Зодіаку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ваша продуктивність може значно зрости, так що не лінуйтеся. Сьогодні варто подбати про себе, особливо в емоційному плані. Не відмовляйтеся від будь-яких пропозицій і зустрічей, оскільки цього вівторка ви можете зустріти когось особливого.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Оточуйте себе людьми, які вірять у вас, щоб не трапилося. Ваша продуктивність може значно зрости, тому не варто лінуватися. Проте Левам рекомендується уникати емоційного та фізичного виснаження у цей день. Варто захистити себе та своє здоров’я від будь-яких ризиків. Додамо, що Леви входять до трійки найледачіших знаків Зодіаку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дів чекає сьогодні величезний успіх у професійній сфері. Зірки та планети рекомендують людям цього знака Зодіаку почати мислити тверезо та більш завбачливо. Щодо особистого життя, то нічні світила радять Дівам спочатку спробувати пізнати себе, перш ніж шукати другу половинку.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього вівторка астрологи рекомендують Терезам дотримуватися більш серйозної форми спілкування і вимагати того ж від інших. Сьогодні може статися підвищення по службі, отримання бонусу або публічне визнання ваших нагород. Намагайтеся не розкривати карти.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні Скорпіонам потрібно намагатися частіше дихати свіжим повітрям — виходити на прогулянку в перервах між роботою. Почуття представників цього знаку Зодіаку сьогодні можуть постраждати. Кохання може виявитися не здатним дати вам справжнє щастя. Астрологи радять подолати цю ситуацію із мужністю.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Будьте цього вівторка чесні і прямолінійні, уникайте банальності з навколишніми. Уникайте лінощів і неробства. Після завершення робочих справ приступайте до домашніх клопотів. Усім, хто зайнятий у бізнесі, не варто залишати без уваги жодної проблеми.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Досягнення та результати допоможуть людям, народженими під цим сузір’ям, почуватися впевненіше та міцніше стояти на ногах. Протягом цього дня постарайтеся приділяти більше уваги деталям. Увечері присвятіть свій вільний час собі. Також корисний відпочинок із друзями, близькими людьми.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього вівторка вам хтось може запропонувати допомогу, але приймати її не можна: людиною рухатимуть корисливі мотиви. У другій половині дня можуть виникнути невеликі, але приємні витрати. Не забувайте про здоров’я та звертайте увагу на сигнали, що подаються вашим організмом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила попереджають, що сьогодні у Риб активізується жага до конкуренції. Сьогодні можна сміливо довіряти логіці. Близька людина може попросити поради, як розпочати власний бізнес. Астрологи радять не приховувати всіх складнощів цього шляху. До речі, Риби — найбільш щасливий знак липня.