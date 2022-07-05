Гороскоп на 5 июля: Тельцам запрещено ввязываться в споры, а Львам - бездельничать

В этот вторник стоит избегать корыстных личностей и безделья

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В деловой сфере у Овнов могут измениться методы достижения целей. Астрологи рекомендуют оставить хвастовство в стороне, особенно в рабочем кругу. Чтобы не навлечь на себя гнев коллег, следует приспособиться к переменам. Вечер пройдет отлично, если вы проведете его с любимым человеком.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня рекомендуется избегать споров в любых областях, иначе новый день принесет новые проблемы. Наберитесь терпения и вы найдете решение любой проблемы, которая появится в этот вторник. Не стоит искать новых врагов и недоброжелателей. Есть шанс найти свою половинку.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Нужно провести этот день без лишних нервов. Держитесь подальше от напряженных ситуаций, ссор или недоразумений с другими людьми, особенно на работе. Стоит заблокировать пессимизм, чтобы открыть путь к новым победам. Астрологи рекомендуют меньше общаться с теми, кто лишает вас веры в себя. Отметим, что Близнецы — один из самых болтливых знаков Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваша продуктивность может значительно вырасти, так что не ленитесь. Сегодня стоит позаботиться о себе, особенно в эмоциональном плане. Не отказывайтесь от каких-либо предложений и встреч, так как в этот вторник вы можете встретить кого-нибудь особенного.

Лев (23 июля — 23 августа)

Окружайте себя людьми, которые верят в вас, что бы ни случилось. Ваша продуктивность может значительно вырасти, поэтому не стоит лениться. Однако Львам рекомендуется избегать эмоционального и физического истощения в этот день. Стоит оградить себя и свое здоровье от любых рисков. Добавим, что Львы входят в тройку самых ленивых знаков Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Дев ждет сегодня огромный успех в профессиональной сфере. Звезды и планеты рекомендуют людям этого знака Зодиака начать мыслить трезво и более предусмотрительно. Что касается личной жизни, то ночные светила советуют Девам сначала попытаться познать себя, прежде чем искать вторую половинку.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот вторник астрологи рекомендуют Весам придерживаться более серьезной формы общения и требовать того же от других. Сегодня может произойти повышение по службе, получение бонуса или публичное признание ваших наград. Старайтесь не раскрывать свои карты.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпионам нужно стараться почаще дышать свежим воздухом — выходить на прогулку в перерывах между работой. Чувства представителей этого знака Зодиака сегодня могут пострадать. Любовь может оказаться не способной дать вам настоящее счастье. Астрологи советуют преодолеть эту ситуацию с мужеством.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будьте в этот вторник честны и прямолинейны, избегайте банальности с окружающими. Избегайте лени и безделья. После завершения рабочих дел приступайте к домашним хлопотам. Всем, кто занят в бизнесе, не стоит оставлять без внимания ни одной проблемы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Достижения и результаты помогут людям, рожденными под этим созвездием, чувствовать себя увереннее и крепче стоять на ногах. В течение этого дня постарайтесь уделять больше внимания деталям. Вечером посвятите свое свободное время себе. Также полезен отдых с друзьями, близкими людьми.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот вторник вам кто-то может предложить помощь, но принимать ее нельзя: человеком будут двигать корыстные мотивы. Во второй половине дня могут возникнуть небольшие, но приятные расходы. Не забывайте о здоровье и обращайте внимание на сигналы, подаваемые вашим организмом.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила предупреждают, что сегодня у Рыб активизируется жажда конкуренции. Сегодня можно смело доверять логике. Близкий человек может попросить совета, как начать собственный бизнес. Астрологи советуют не скрывать всех сложностей этого пути. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.