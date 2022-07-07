Гороскоп на 7 липня: Дівам варто навчитися економити, а Стрільці зловлять успіх за хвіст

Сьогодні перед багатьма знаками Зодіаку відкриються нові можливості та замаячать цікаві перспективи.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вдалий день для співпраці. Також протягом дня не виключено несподіваних подій, а новини змусять діяти спонтанно. Чекайте, що людина, яка вам подобається може освідчитися в коханні, запросити на побачення. Гарний момент, щоб помиритися з родичами, якщо ви були у сварці.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зараз не час розслаблятися, як і ризикувати, якщо ви не впевнені у своїй перемозі на всі сто відсотків. Найкраще відмовитися від експериментів та ризикованих кроків. Приємні дрібниці піднімуть настрій. Також день підходить для походу до косметолога або салону краси для зміни іміджу. Додамо, що в липні одинокі представники даного знаку Зодіаку мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні можна будувати сміливі плани, розпочинати нову справу, будувати плани на перспективу. Ваша робота в цей час буде гідно оцінена, ви зумієте досягти небувалих висот. Людям, чия робота пов’язана з творчістю можуть запропонувати серйозний проєкт.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні не дозволяйте вами маніпулювати, і вперто відстоюйте свої погляди та переконання. Дрібні неприємності можуть нервувати, проте намагайтеся не звертати на них увагу. Пам’ятайте, нервові клітини не відновлюються. Також сьогодні добре знайти час і забратися вдома, позбутися непотрібних речей. Додамо, що у липні Ракам випаде можливість зустріти другу половинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні у вашому житті можуть відбутися кардинальні зміни, які стосуватимуться вашої професійної діяльності. Ви знайдете партнерів, які стануть у пригоді надалі для вашої роботи і дізнаєтеся багато корисного для себе. Вечір краще провести у родинному колі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Дів чекає багато серйозної роботи. Добре займатися фінансовими документами, роботою, яка потребує чіткості, зосередженості. Якщо зібралися робити покупки, то вибирайте корисні продукти та увімкніть економію. Також буде правильним рішенням довіряти своїй інтуїції та покладатися на власні сили.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні ви зумієте виплутатися зі складної ситуації з найменшими втратами, а на горизонті замаячать цікаві перспективи, можна чекати на нові пропозиції щодо роботи, кар’єрного зростання. Серйозно поставтеся до того, що кажуть вам діти, не відмахуйтесь від них, і обов’язково приділіть їм час. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення, професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День буде сповнений цікавих подій, тому скористайтеся всіма можливостями, які надала вам доля. Нові зустрічі та знайомства можуть стати знаковими. Однак не будьте надмірно довірливими, щоб уникнути безглуздих помилок. Вечір присвятіть своїй коханій людині.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Успіх буде на вашому боці, тому не варто скромничати і відсиджуватися осторонь. В особистому житті настають позитивні зміни, події можуть швидко розгортатися. День підходить для початку нових справ та планування на перспективу. Увечері добре було б розслабитися і відпочити з коханою людиною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні на роботі Козерога доручать дуже відповідальне завдання, яке дасть їм можливість не тільки показати свої здібності, а й поправити своє матеріальне становище. Також 7 липня добрий день, щоб зайнятися своїм здоров’ям. Увечері обов’язково відвідайте своїх батьків.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні намагайтеся уникати можливих грошових витрат і уникайте невиправданих витрат. Постарайтеся весь свій час сьогодні присвятити своїй коханій людині. Можливо, саме сьогодні ви остаточно зробите вибір залишатися з цією людиною або краще її відпустити.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День більше підходить для домашніх справ, ніж для роботи, хоча це не ставитиметься до людей, які працюють удома. Сьогодні краще не ризикувати, інакше можна багато чого втратити і не досягти бажаного. На особистому фронті назріває конфлікт із близькими людьми, тому постарайтеся бути трохи стриманішим.