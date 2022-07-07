Гороскоп на 7 июля: Девам стоит научиться экономить, а Стрельцы помают удачу за хвост

Сегодня перед многими знаками Зодиака откроются новые возможности и замаячат интересные перспективы.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Удачный день для сотрудничества. Также в течение дня не исключены неожиданные события, а новости заставят действовать спонтанно. Ждите, что человек, который вам нравиться может признаться в любви, пригласить на свидание. Хороший момент, чтобы помириться с родственниками, если вы были в ссоре.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сейчас не время расслабляться, как и рисковать, если вы не уверены в своей победе на все сто процентов. Лучше всего отказаться от экспериментов и рискованных шагов. Приятные мелочи поднимут настроение. Также день подходит для похода к косметологу или в салон красоты для смены имиджа. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня можно строить смелые планы, начинать новое дело, строить планы на перспективу. Ваша работа в это время будет оценена по достоинству, вы сумеете достичь небывалых высот. Людям, чья работа связана преимущественно с творчеством могут предложить серьезный проект.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня не позволяйте вами манипулировать, и упрямо отстаивайте свои взгляды и убеждения. Мелкие неприятности могут нервировать, однако старайтесь не обращать на них свое внимание. Помните, нервные клетки не восстанавливаются. Также сегодня хорошо бы найти время и убраться дома, избавиться от ненужных вещей. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня в вашей жизни могут произойти кардинальные изменения, которые будут касаться вашей профессиональной деятельности. Вы найдете партнеров, которые пригодятся в дальнейшем для вашей работы и узнаете много полезного для себя. Вечер лучше провести в кругу семьи.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня Дев ждет много серьезной работы. Хорошо заниматься финансовыми документами, работой, которая требует четкости, сосредоточенности. Если собрались делать покупки, то выбирайте полезные продукты и включите экономию. Также будет верным решением доверять своей интуиции и полагаться на собственные силы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вы сумеете выпутаться из сложной ситуации с наименьшими потерями, а на горизонте замаячат интересные перспективы, можно ожидать новых предложений по работе, карьерного роста. Серьезно отнеситесь к тому, что говорят вам дети, не отмахивайтесь от них, и обязательно уделите им время. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День будет полон интересных событий, поэтому воспользуйтесь всеми возможностями, которые вам предоставила судьба. Новые встречи и знакомства могут стать знаковыми. Однако не будьте излишне доверчивыми, чтобы избежать нелепых ошибок. Вечер посвятите своему любимому человеку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удача будет на вашей стороне, поэтому не стоит скромничать и отсиживаться в стороне. В личной жизни грядут позитивные перемены, события могут разворачиваться стремительно. День подходит для начала новых дел и планирования на перспективу. Вечером хорошо бы расслабиться и отдохнуть с любимым человеком.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня на работе Козерогу поручат очень ответственное задание, которое даст им возможность не только показать свои способности, но и поправить свое материальное положение. Также 7 июля хороший день, чтобы заняться своим здоровьем. Вечером обязательно навестите своих родителей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня старайтесь избегать возможных денежных расходов и сторонитесь неоправданных расходов. Постарайтесь все свое время сегодня посвятить своему любимому человеку. Возможно именно сегодня вы окончательно сделаете выбор оставаться с этим человеком или лучше его/ее отпустить.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День больше подходит для домашних дел, чем для работы, хотя это не относиться к людям, которые работают дома. Сегодня лучше не рисковать, иначе можно многое потерять и не достичь желаемого. На личном фронте назревает конфликт с близкими людьми, поэтому постарайтесь быть немного сдержаннее.