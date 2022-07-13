Супермісяць у Козорозі 13 липня: що категорично заборонено робити цього дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 138
Цієї середи не варто починати нові справи та приймати необдумані рішення
У середу, 13 липня, на небі зійде повня, її ще називають Супермісяцем. Це станеться о 21:37 за київським часом, і згідно з місячним календарем відбудеться повня у сузір’ї Козорога.
Астропсихолог та нумеролог Інна (@inna_vselennaya) зазначає, що це буде дуже трансформаційною астрономічною подією. Цього дня для всіх людей стає актуальним питання про статус, кар’єру. Для когось гостро постає питання статусу у стосунках.
Експерт радить самостійно йти у зміни, тому що якщо людина нічого не захоче змінювати у своєму житті, майбутні зміни буквально змусять переглянути пріоритети. Тому в цьому випадку транспозиція буде болісною.
Що не можна робити в повню 13 липня 2022 року
- Починати нові справи. Цей час рекомендується витратити на мозковий штурм та планування.
- Різко змінювати зовнішність та обстановку.
- Сваритися та з’ясовувати стосунки. В повню емоції зашкалюють, людина може легко розлютитися або наламати дров.
- Робити планові хірургічні операції.
- Робити якісь великі покупки та витрачати гроші.
- Приймати необдумані рішення. Це може бути наслідком надмірних емоцій. Потрібно постаратися не зациклюватись і не надто прив’язуватися до будь-яких емоційних рішень.
- Придаватись ризику, виходити за межі дозволеного, дозволяти собі більше норми.
- Їсти багато ситної та жирної їжі, інакше організм почне відчувати стрес.
- Дивитися фільми, які викликають негативні емоції.
Нагадаємо, що повня 13 липня вплине на життя всіх знаків Зодіаку. Ця астрономічна подія виявиться доленосною для двох представників гороскопа.