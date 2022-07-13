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Супермісяць у Козорозі 13 липня: що категорично заборонено робити цього дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що не можна робити в повню 13 липня 2022 року
Що не можна робити в повню 13 липня 2022 року

Цієї середи не варто починати нові справи та приймати необдумані рішення

У середу, 13 липня, на небі зійде повня, її ще називають Супермісяцем. Це станеться о 21:37 за київським часом, і згідно з місячним календарем відбудеться повня у сузір’ї Козорога.

Астропсихолог та нумеролог Інна (@inna_vselennaya) зазначає, що це буде дуже трансформаційною астрономічною подією. Цього дня для всіх людей стає актуальним питання про статус, кар’єру. Для когось гостро постає питання статусу у стосунках.

Експерт радить самостійно йти у зміни, тому що якщо людина нічого не захоче змінювати у своєму житті, майбутні зміни буквально змусять переглянути пріоритети. Тому в цьому випадку транспозиція буде болісною.

Що не можна робити в повню 13 липня 2022 року

  • Починати нові справи. Цей час рекомендується витратити на мозковий штурм та планування.
  • Різко змінювати зовнішність та обстановку.
  • Сваритися та з’ясовувати стосунки. В повню емоції зашкалюють, людина може легко розлютитися або наламати дров.
  • Робити планові хірургічні операції.
  • Робити якісь великі покупки та витрачати гроші.
  • Приймати необдумані рішення. Це може бути наслідком надмірних емоцій. Потрібно постаратися не зациклюватись і не надто прив’язуватися до будь-яких емоційних рішень.
  • Придаватись ризику, виходити за межі дозволеного, дозволяти собі більше норми.
  • Їсти багато ситної та жирної їжі, інакше організм почне відчувати стрес.
  • Дивитися фільми, які викликають негативні емоції.

Нагадаємо, що повня 13 липня вплине на життя всіх знаків Зодіаку. Ця астрономічна подія виявиться доленосною для двох представників гороскопа.

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#Повний місяць #Заборони