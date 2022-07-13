Супермісяць у Козорозі 13 липня: що категорично заборонено робити цього дня

Цієї середи не варто починати нові справи та приймати необдумані рішення

У середу, 13 липня, на небі зійде повня, її ще називають Супермісяцем. Це станеться о 21:37 за київським часом, і згідно з місячним календарем відбудеться повня у сузір’ї Козорога.

Астропсихолог та нумеролог Інна (@inna_vselennaya) зазначає, що це буде дуже трансформаційною астрономічною подією. Цього дня для всіх людей стає актуальним питання про статус, кар’єру. Для когось гостро постає питання статусу у стосунках.

Експерт радить самостійно йти у зміни, тому що якщо людина нічого не захоче змінювати у своєму житті, майбутні зміни буквально змусять переглянути пріоритети. Тому в цьому випадку транспозиція буде болісною.

Що не можна робити в повню 13 липня 2022 року

Починати нові справи. Цей час рекомендується витратити на мозковий штурм та планування.

Різко змінювати зовнішність та обстановку.

Сваритися та з’ясовувати стосунки. В повню емоції зашкалюють, людина може легко розлютитися або наламати дров.

Робити планові хірургічні операції.

Робити якісь великі покупки та витрачати гроші.

Приймати необдумані рішення. Це може бути наслідком надмірних емоцій. Потрібно постаратися не зациклюватись і не надто прив’язуватися до будь-яких емоційних рішень.

Придаватись ризику, виходити за межі дозволеного, дозволяти собі більше норми.

Їсти багато ситної та жирної їжі, інакше організм почне відчувати стрес.

Дивитися фільми, які викликають негативні емоції.

Нагадаємо, що повня 13 липня вплине на життя всіх знаків Зодіаку. Ця астрономічна подія виявиться доленосною для двох представників гороскопа.