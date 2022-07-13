Укр

Суперлуние в Козероге 13 июля: что категорически запрещено делать в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что нельзя делать в полнолуние 13 июля 2022 года
Что нельзя делать в полнолуние 13 июля 2022 года

В эту среду не стоит начинать новые дела и принимать необдуманные решения

В среду, 13 июля, на небе взойдет полная Луна, его еще называют Суперлунием. Это состоится в 21:37 по киевскому времени, и согласно лунному календарю, произойдет полнолуние в созвездии Козерога.

Астропсихолог и нумеролог Инна (@inna_vselennaya) отмечает, что это будет очень трансформационным астрономическим событием. В этот день для всех людей становится актуальным вопрос статуса, карьеры. Для кого-то остро станет вопрос статуса в отношениях.

Эксперт советует самостоятельно идти в перемены, потому что если человек ничего не захочет менять в своей жизни, грядущие перемены буквально заставят пересмотреть приоритеты. Поэтому в этом случае транспозиция будет болезненной.

Что нельзя делать в полнолуние 13 июля 2022 года

  • Начинать новые дела. Это время рекомендуется потратить на мозговой штурм и планирование.
  • Резко менять внешность и обстановку.
  • Ссориться и выяснять отношения. В полнолуние эмоции зашкаливают, человек может легко вспылить или наломать дров.
  • Делать плановые хирургические операции.
  • Делать какие-то крупные покупки и тратить деньги.
  • Принимать необдуманные решения. Это может быть следствием чрезмерных эмоций. Нужно постараться не зацикливаться и не слишком привязываться к каким-либо эмоциональным решениям.
  • Придаваться риску, віходить за рамки дозволенного, позволять себе больше нормы.
  • Есть много сытной и жирной пищи, иначе организм начнет испытывать стресс.
  • Смотреть фильмы, вызывающие негативные эмоции.

Напомним, что полнолуние 13 июля повлияет на жизнь всех знаков Зодиака. Это астрономическое событие окажется судьбоносным для двух представителей гороскопа.

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#Полнолуние #Запреты