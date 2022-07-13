Суперлуние в Козероге 13 июля: что категорически запрещено делать в этот день

В эту среду не стоит начинать новые дела и принимать необдуманные решения

В среду, 13 июля, на небе взойдет полная Луна, его еще называют Суперлунием. Это состоится в 21:37 по киевскому времени, и согласно лунному календарю, произойдет полнолуние в созвездии Козерога.

Астропсихолог и нумеролог Инна (@inna_vselennaya) отмечает, что это будет очень трансформационным астрономическим событием. В этот день для всех людей становится актуальным вопрос статуса, карьеры. Для кого-то остро станет вопрос статуса в отношениях.

Эксперт советует самостоятельно идти в перемены, потому что если человек ничего не захочет менять в своей жизни, грядущие перемены буквально заставят пересмотреть приоритеты. Поэтому в этом случае транспозиция будет болезненной.

Что нельзя делать в полнолуние 13 июля 2022 года

Начинать новые дела. Это время рекомендуется потратить на мозговой штурм и планирование.

Резко менять внешность и обстановку.

Ссориться и выяснять отношения. В полнолуние эмоции зашкаливают, человек может легко вспылить или наломать дров.

Делать плановые хирургические операции.

Делать какие-то крупные покупки и тратить деньги.

Принимать необдуманные решения. Это может быть следствием чрезмерных эмоций. Нужно постараться не зацикливаться и не слишком привязываться к каким-либо эмоциональным решениям.

Придаваться риску, віходить за рамки дозволенного, позволять себе больше нормы.

Есть много сытной и жирной пищи, иначе организм начнет испытывать стресс.

Смотреть фильмы, вызывающие негативные эмоции.

Напомним, что полнолуние 13 июля повлияет на жизнь всех знаков Зодиака. Это астрономическое событие окажется судьбоносным для двух представителей гороскопа.