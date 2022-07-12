Полнолуние 13 июля осуществит мечты трех знаков Зодиака: кто эти счастливчики

Эти знаки смогут осуществить все свои мечты и реализовать планы.

Астрологи, которые ранее назвали три знака Зодиака, которых ожидают кардинальные перемены в жизни, рассказали, мечты каких представителей зодиакального круга исполнятся уже 13 июля. Именно этот день случится два самых важных и роковых астрономических события — Полнолуние и Суперлуние.

Счастливчиками июля, кто сможет осуществить свои мечты совсем скоро, станут рожденные под созвездиями Львов, Весов и Водолеев, сообщает "УНИАН".

Лев

Гороскоп для Львов на сегодня уже обещает им успех, однако только в том случае, если они не будут сидеть сложа руки. Полнолуние 13 июля только усилит представителей этого знака, благодаря чему вы можете добиться успеха в работе, а также на любовном фронте. В принципе весь день будет наполнен любовью и романтикой, а на работу руководство обязательно вас отметит.

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Весы

Гороскоп на сегодня для Весов сообщает, что успех ждет лишь инициативных представителей знака. Возможно вам будет легче стать более активными, если вы будете знать, что звезды в любом случае на вашей стороне и поддерживают вас. Более полнолуние подскажет вам в какую сторону вам дальше двигаться. Отметим, что 13 июля вы сумеете реализовать какой-то проект, который принесет вам очень хорошую прибыль.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев отмечает, что к любому делу нужно подходить с максимальной ответственность, и только тогда у вас все получится. Так вот полнолуние 13 июля вам говорит, что все ваши мечты станут реальность, если вы перестанете бояться и долго думать. 13 июля — это день спонтанных решений.

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