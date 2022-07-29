Гороскоп на 29 липня: Терезам треба проявити байдужість до критики, а Дівам не можна драматизувати

Сприятливий день для завершення робочих проєктів та збереження досягнутого раніше успіху

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ранок підштовхне до незвичайних, часом імпульсивних рішень. Водночас зросте ризик плутанини, інтриг, дрібних "ударів" у спину. Будьте обережні — з ким ви союзник і кому ви довіряєте повинні бути "правильними" людьми. У коханні треба упорядкувати свої думки. Додамо, що наприкінці липня життя Овнів може змінитись кардинально.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Це буде день дисгармонії нічних світил. Це призведе до духовного хаосу, плутанини, невпевненості. Дадуть про себе знати ваші старі шкідливі звички. Якщо ви починаєте свій бізнес, вам потрібно звернути увагу на абсолютно кожну деталь, яка може змінити перебіг подій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день ідеально підходить для вирішення юридичних проблем. Також корисно буде провести його із друзями чи родичами. Покладайтеся сьогодні сміливіше на свої рішення, знання та досвід, але й не ігноруйте поради навколишніх людей. Намагайтеся робити більше добрих справ.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам потрібна сьогодні перерва, невелика пауза. Цього дня корисно ділитися таємницями із близькими людьми. Не варто лаятись і сваритися через дрібниці із друзями та родичами. Увечері вирушайте на прогулянку, відпочиньте та оточіть себе друзями, коханими, які можуть дати вам пораду.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні краще уникати надмірної фізичної роботи та навантажень. Тримайте друзів поруч, просіть поради, розмовляйте, позбавтеся негативних емоцій. Самотні Леви можуть стати учасником несподіваної події, яка познайомить вас із цікавою людиною.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діви переживають важкі часи, але їм потрібен лише час. Сьогодні на роботі на вас зваляться нові справи та завдання. Астрологи радять звернутися по допомогу до колег. У особистому житті, якщо були складні моменти, все нормалізується, не драматизуйте. Додамо, що цього літа у Дів відбудуться події, які позитивно позначаться на їхній кар’єрі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи зазначають, що у пріоритеті збереження досягнутого раніше успіху. На роботі доведеться вирішувати певні завдання, які більше не можуть бути відкладені. Не варто поспішати з ухваленням важливих рішень. Намагайтеся виявляти байдужість до критики з боку навколишніх.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви можете раптово втратити інтерес до тих справ, які надихали вас протягом тривалого часу. Сьогодні потрібно просто дати можливість від них відпочити. Можливо, ви отримаєте навіть фінансову вигоду цього дня. Не беріться за те, що не виходить.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільці мають багато енергії, і вони завершать деякі проєкти, над якими працювали довгий час. На будь-який негатив варто відповідати спокоєм. Багато проблем вирішаться самі собою. До вечора у вас буде приємний сюрприз від людини, яку ви дуже любите. Відомо, що Стрілець — один із найневгамовніших знаків Зодіаку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День пройде бадьоро. Сьогодні Козорогам прийдуть новини, на які вони давно чекали. Якщо не буде сил, близькі люди обов’язково вас підтримають. Астрологи відзначають, що успіх посміхнеться тим, хто не відкладатиме творчі експерименти та нові починання.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Фінансове благополуччя росте, і майбутнє виглядає дуже добре. А буде ще краще, якщо ви будете спокійні та серйозні. Сьогодні може з’явитися легке нездужання. Якщо почнуть відвідувати погані думки, краще змінити атмосферу, прогулятися, подивитися приємний фільм.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні дії Риб у професійній сфері можуть бути поставлені під сумнів кимось із колег. Є можливість зіткнутися з проблемами, які можна було вирішити давним-давно. Сприятливий день для покупок для дому. Не варто витрачати час та сили на другорядні справи.