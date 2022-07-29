Гороскоп на 29 июля: Весам нужно проявить равнодушие к критике, а Девам нельзя драматизировать

Благоприятный день для завершения рабочих проектов и сохранения достигнутого ранее успеха

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Утро подтолкнет к необычным, порой импульсивным решениям. Вместе с тем возрастет риск путаницы, интриг, мелких "ударов" в спину. Будьте осторожны — с кем вы союзник и кому вы доверяете должны быть "правильными" людьми. В любви нужно привести свои мысли в порядок. Добавим, что в конце июля жизнь Овнов может измениться кардинально.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Это будет день дисгармонии ночных светил. Это приведет к духовному хаосу, неразберихе, неуверенности. Дадут о себе знать ваши старые вредные привычки. Если вы начинаете свой бизнес, вам нужно обратить внимание на абсолютно каждую деталь, которая может изменить ход событий.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день идеально подходит для решения юридических проблем. Также полезно будет провести его с друзьями или родственниками. Полагайтесь сегодня смелее на свои решения, знания и опыт, но и не игнорируйте советы окружающих людей. Старайтесь делать больше добрых дел.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужен сегодня перерыв, небольшая пауза. В этот день полезно делиться тайнами с близкими людьми. Не стоит ругаться и ссориться по мелочам с друзьями и родственниками. Вечером отправляйтесь на прогулку, отдохните и окружите себя друзьями, любимыми, которые могут дать вам совет.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня лучше избегать чрезмерной физической работы и нагрузок. Держите друзей рядом, просите совета, разговаривайте, избавьтесь от негативных эмоций. Одинокие Львы могут стать участником неожиданного события, которое познакомит вас с интересным человеком.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы переживают трудные времена, но им необходимо только время. Сегодня на работе на вас свалятся новые дела и задачи. Астрологи советуют обратиться за помощью к коллегам. В личной жизни, если были сложные моменты, все нормализуется, не драматизируйте. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи отмечают, что в приоритете сохранение достигнутого ранее успеха. На работе придется решать определенные задачи, которые больше не могут быть отложены. Не стоит торопиться с принятием важных решений. Старайтесь проявлять равнодушие к критике со стороны окружающих.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы можете внезапно потерять интерес к тем делам, которые вас вдохновляли на протяжении долгого времени. Сегодня нужно просто дать себе возможность от них отдохнуть. Возможно, вы получите даже финансовую выгоду в этот день. Не беритесь за то, что не получается.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня у Стрельцов будет много энергии, и они завершат некоторые проекты, над которыми работали долгое время. На любой негатив стоит отвечать спокойствием. Многие проблемы решатся сами собой. К вечеру у вас будет приятный сюрприз от человека, которого вы очень любите. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День пройдет бодро. Сегодня Козерогам придут новости, которые они давно ждали. Если не будет сил, близкие люди обязательно вас поддержат. Астрологи отмечают, что удача улыбнется тем, кто не станет откладывать творческие эксперименты и новые начинания.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Финансовое благополучие растет, и будущее выглядит очень хорошо. А будет еще лучше, если вы будете спокойны и серьезны. Сегодня может появиться легкое недомогание. Если начнут посещать плохие мысли, лучше сменить обстановку, прогуляться, посмотреть приятный фильм.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня действия Рыб в профессиональной сфере могут быть подвергнуты сомнению кем-то из коллег. Есть вероятность столкнуться с проблемами, которые можно было решить давным-давно. Благоприятный день покупок для дома. Не стоит тратить время и силы на второстепенные дела.