Кульмінація бойових дій в Україні: астролог попередила про переломний момент війни

За словами астролога, під загрозою можуть опинитися два напрямки боїв у країні

Астрологи озвучують прогнози щодо російсько-української війни та називають можливі дати закінчення бойових дій. Наблизити перемогу України, як повідомила астролог Марина Скаді, може одна важлива космічна подія. Йдеться про з’єднання Марса, Урану та Висхідного Вузла у Тельці, яке триватиме з 30 липня по 10 серпня 2022 року.

Про те, на які події може очікувати Україна найближчим часом і чи є ймовірність спаду бойових дій у серпні, йдеться в астрологічному прогнозі Скаді на сайті ТСН. За словами астролога, рідкісне поєднання небесних об’єктів обіцяє революційні та масштабні оновлення через кризу, різкі зміни звичних умов життя.

Так, з 30 липня по 10 серпня астролог попереджає про доленосний період для багатьох країн, міст та регіонів. Стабільності та визначеності, каже Скаді, у цей проміжок чекати не варто. Астролог закликає приділити особливу увагу безпеці.

Як повідомляє астролог, серпень 2022 року – дуже важливий місяць у світовій історії. Завершальний місяць цього літа, зазначає Скаді, стане переломним у російсько-українській війні. У прогнозі повідомляється, що військово-політична допомога Україні враховуватиме нові реалії, які сформує ця космічна подія.

"Відбудеться кульмінація бойових дій на одному з напрямків — Донбас чи південь України, після чого результат війни буде ухвалено всіма учасниками. День за днем, крок за кроком, українські воїни наближають перемогу України над російськими окупантами", — йдеться у прогнозі Скаді.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути в серпні в Україні. За її словами, очікується переломний період у війні.