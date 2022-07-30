Гороскоп на 30 липня: Раки повинні закінчити токсичні стосунки, а Скорпіони — звернутись до інтуїції

Сприятливий день для далеких подорожей та романтичних зустрічей

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила цієї суботи не в дусі, тому багато людей, які вас оточують, будуть егоїстичні і дратівливі. Представникам Овна сьогодні астрологи рекомендують не судити про людей з першого погляду. Не ображайтеся на них і не таїте злості, інакше ви упустите можливість завести нового друга. Додамо, що наприкінці липня життя Овнів може змінитись кардинально.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила нададуть вам шанс на нову історію кохання. Будьте собою, і ви справите чудове враження. Тільки обережніше — в такі дні, як сьогодні, легко можуть відкриватися любовні трикутники. Якщо є можливість, не сідайте сьогодні за кермо.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогоднішні нічні світила на вашому боці. Вони подарують вам успіх у всіх сферах життя. Однак зверніть увагу на дрібні деталі, які в деяких випадках мають велике значення. Сподівайтеся лише на власні сили та силу своєї інтуїції. Увечері трохи розслабтеся.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні дуже важливо звести до мінімуму вплив негативно налаштованих людей. Сприятливий день перервати токсичні стосунки. Будьте позитивні, думайте про майбутнє та довіряйте своїм близьким друзям. Також сьогодні ви можете отримати прибавку до зарплати або премію.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Настав час організувати себе та почати вирішувати все, що накопичилося. Зверніть увагу і на імідж: астрологи рекомендують сьогодні сяяти. Цього дня варто перебрати гардероб. Не забудьте також показати своїй сім’ї та коханій людині, що ви цінуєте все, що вони роблять для вас.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні у Дів буде дуже напружений день. Розберіться зі справами, якими ви нехтували останнім часом, інакше ком зросте до розмірів, з якими ви вже не впораєтесь. Астрологи відзначають, що у всьому хороша поміркованість: і у відпочинку, і у витратах. Додамо, що цього літа у Дів відбудуться події, які позитивно позначаться на їхній кар’єрі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні можна сміливо вирушати у далекі подорожі. Пощастить і тим, хто вирішить займатись проблемами в офісі. Не забудьте ввечері звернути увагу на кохану людину. Ви трохи віддалилися від неї останнім часом, і це може вплинути на ваші стосунки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні Скорпіони не почуватимуться комфортно. Початок дня може бути тривожним, але ближче до обіду ситуація зміниться на краще. Нічні світила допоможуть вам стати найкращою версією себе. Астрологи рекомендують Скорпіонам частіше звертатися по допомогу до інтуїції.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Напружена робота у Стрільців починає окупатися: ви будете здивовані підвищенням доходів чи приємними бонусами. Сьогодні зростуть шанси добре зарекомендувати себе перед важливими людьми. Якщо ви самотні, то сьогодні ввечері ви знайдете свою половинку. Сімейні представники мають проводити більше часу зі своїм супутником. Відомо, що Стрілець — один із найневгамовніших знаків Зодіаку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї суботи нічні світила піднімуть вашу чарівність на новий рівень. Козорогам сьогодні дуже пощастить у коханні та у справах, але тільки якщо робота пов’язана з постійним спілкуванням. Загалом для представників Козорога цей день сповнений сюрпризів. Увечері заплануйте невелику поїздку з вашим супутником у житті.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водоліям вдасться дізнатися, хто є другом, а хто недоброзичливцем. Якщо щось вас не влаштовує, ви повинні сказати про це, звичайно, ввічливо та аргументовано. Для одиноких представників знака день ймовірно не принесе яскравих зустрічей, але дасть змогу подумати, чого ви чекаєте від партнера.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні на роботі Риби мають звернути увагу на поточні проєкти, намагатись завершити їх. Тільки в цьому випадку ви просунетеся кар’єрними сходами. Астрологи не рекомендують розпускати чутки та плітки. Також намагайтеся уникати ліні та апатії. Друга частина дня є сприятливою для романтичних зустрічей.