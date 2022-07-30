Гороскоп на 30 июля: Раки должны закончить токсичные отношения, а Скорпионы - обратиться к интуиции

Благоприятный день для дальних путешествий и романтических встреч

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ночные светила в эту субботу не в духе, поэтому многие из окружающих вас людей будут эгоистичны и раздражительны. Представителям Овна сегодня астрологи рекомендуют не судить о людях с первого взгляда. Не обижайтесь на них и не таите злобу, иначе вы упустите возможность завести нового друга. Добавим, что в конце июля жизнь Овнов может измениться кардинально.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила предоставят вам шанс на новую историю любви. Будьте собой, и вы произведете восхитительное впечатление. Только поосторожнее — в такие дни, как сегодня, легко могут открываться любовные треугольники. Если есть возможность, не садитесь сегодня за руль.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодняшние ночные светила на вашей стороне. Они подарят вам удачу во всех сферах жизни. Однако обратите внимание на мелкие детали, которые в некоторых случаях имеют большое значение. Надейтесь лишь на собственные силы и на силу своей интуиции. Вечером немного расслабьтесь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня очень важно свести к минимуму влияние негативно настроенных людей. Благоприятный день, чтобы прервать токсичные отношения. Будьте положительны, думайте о будущем и доверяйте своим близким друзьям. Также сегодня вы можете получить прибавку к зарплате или премию.

Лев (23 июля — 23 августа)

Пришло время организовать себя и начать решать все, что накопилось. Пора обратить внимание и на имидж: астрологи рекомендуют сегодня сиять. В этот день стоит перебрать гардероб. Не забудьте также показать своей семье и любимому человеку, что вы цените все, что они делают для вас.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня у Дев будет очень напряженный день. Разберитесь с делами, которыми вы пренебрегали в последнее время, иначе ком вырастет до размеров, с которыми будет уже не справиться. Астрологи отмечают, что всем хороша умеренность: и в отдыхе, и в тратах. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня можно смело отправляться в дальние путешествия. Повезет и тем, кто решит заниматься проблемами в офисе. Не забудьте вечером обратить внимание на любимого человека. Вы немного отдалились от него в последнее время, и это может повлиять на ваши отношения.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпионы не будут чувствовать себя комфортно. Начало дня может быть тревожным, но ближе к обеду ситуация изменится к лучшему. Ночные светила помогут вам стать лучшей версией себя. Астрологи рекомендуют Скорпионам чаще обращаться за помощью к интуиции.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Напряженная работа у Стрельцов начинает окупаться: вы будете удивлены повышением доходов или приятными бонусами. Сегодня возрастут шансы хорошо зарекомендовать себя перед важными людьми. Если вы одиноки, сегодня вечером вы найдете свою половинку. Семейные представители должны проводить больше времени со своим спутником. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту субботу ночные светила поднимут ваше обаяние на новый уровень. Козерогам сегодня очень повезет в любви и в делах, но только, если работа связана с постоянным общением. Вообще для представителей Козерога этот день полон сюрпризов. Вечером запланируйте небольшую поездку с вашим спутником по жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеям удастся узнать, кто является другом, а кто — недоброжелателем. Если что-то вас не устраивает, вы должны сказать об этом, конечно, вежливо и аргументированно. Для одиноких представителей знака день вероятно не принесет ярких встреч, но даст возможность подумать, чего вы ждете от партнера.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня на работе Рыбы должны обратить внимание на текущие проекты, постараться завершить их. Только в этом случае вы продвинетесь по карьерной лестнице. Астрологи не рекомендуют распускать слухи и сплетни. Также старайтесь избегать лени и апатии. Вторая часть дня благоприятна для романтических встреч.