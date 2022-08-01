Гороскоп на 1 серпня: Тельців чекає насичений день, а Стрільці реалізують у життя давно задумані плани

Сьогодні можна сміливо братися за найважчі та найвідповідальніші справи.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Складний день, протягом якого у справах несподівано можуть виникнути різноманітні перешкоди. У цей час не слід квапити події та виявляти бурхливу діяльність. Можливі перепади тиску, біль голови. Увечері важко зможете заснути. Не виключено побутову травму.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня успіх буде на вашому боці, можна розраховувати на успіх у багатьох починаннях. День буде вдалим не лише для роботи. Він буде насичений різноманітними подіями, принесе позитивні емоції. З фінансового боку подіє прибутковий вітер. Тільки не будьте марнотратом. А ви знали, що Тельці — одні з найледачіших знаків Зодіаку?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У цей день ви почуватиметеся впевнено, у вас багато вийде. Успіх посміхнеться вам, ви зможете подолати спірні моменти, які з’явилися раніше у спілкуванні з близькими людьми. Творчі проєкти також пройдуть на високому рівні. Також ви маєте шанс зробити більше, ніж ви запланували.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогоднішній день буде не найкращим для вас цього тижня. Можуть виникати спірні ситуації, не все складатиметься гладко у спілкуванні з близькими. Цей день стане для вас переломним, як у роботі, тек та особистій сфері. Будь-які необдумані дії з вашого боку стануть приводом понервуватись.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Події протягом дня можуть розвиватися невдало для вас, обернутися втратами та негараздами у справах. Щоб уникнути труднощів у чомусь, не слід у цей період розпочинати важливі справи. Будьте уважнішими до людей, постарайтеся нікого не скривдити та не обділити увагою. Додамо, що у серпні у Левів з’являться всі шанси розбагатіти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні на перше місце для вас вийдуть питання, пов’язані з будинком, побутом, рідними та друзями. У вас вистачить сил виявити себе у багатьох сферах. Не виключена далека подорож. Вийде легко вибудовувати контакти з оточуючими, знайомитися з новими людьми. Остерігайтеся непотрібної та неперевіреної інформації.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Все складеться чудово, головне, нікуди не спізнюйтесь і не давайте собі обіцянок. В цей час можна розраховувати на успіх у багатьох сферах життя. Пощастить не тільки у спілкуванні, а й у бізнесі, можна досягти успіху у важливій справі. У роботі наголосіть на тому, що важливо, а не на тому, що вигідно.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день буде складним та невдалим для початку нових проєктів та втілення у життя важливих ідей. Однак сьогодні Скорпіонові у всьому його допомагатиме інтуїція. Добре пройде шопінг, є шанс купити щось потрібне та практичне. Але економію рідко так включайте.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це гарний час для активних дій, обговорення важливих питань, реалізації давно задуманих планів. Перш ніж ухвалити відповідальне рішення у важливому питанні, добре все обміркуйте. А ось у любовних стосунках можна ґрунтовно заплутатися. Тут можливі сварки та розбирання. Зазначимо, що Стрільці входять до списку найнервовіших представників гороскопа.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сказати, що цей день важкий для Козерога, отже, нічого не сказати. Не варто братися до нової роботи, якщо старі проєкти ще не реалізовані. І будьте терплячі у будь-яких ситуаціях. У цей період ви можете повністю покладатися на власну думку і діяти швидко в будь-якій справі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей день буде продуктивним для Водоліїв. Сьогодні можна приступати до здійснення та реалізації нових проєктів та починань. Щоб заробити, можна ризикнути, спробувати свої сили на новій ниві. Тому збирайте весь свій професіоналізм та досвід і рухайтеся вперед.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Гороскоп обіцяє Рибам плідний день. У вас багато вийде, вдасться правильно вибудувати взаємини з оточуючими. Сприятливо пройдуть масові заходи чи урочистості. У цей день ви будете сповнені енергії, ваш ентузіазм і кипуча діяльність будуть тією рушійною силою, яка допоможе вам досягти успіху.