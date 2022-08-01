Гороскоп на 1 августа: Тельцов ждет насыщенный день, а Стрельцы реализуют в жизнь давно задуманные планы

Сегодня можно смело браться за самые трудные и ответственные дела.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сложный день, в течение которого в делах неожиданно могут возникнуть различного рода препятствия. В это время не следует торопить события и проявлять бурную деятельность. Возможны перепады давления, головная боль. Вечером с трудом сможете заснуть. Не исключена бытовая травма.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день удача будет на вашей стороне, можно рассчитывать на успех во многих начинаниях. День будет удачным не только для работы. Он будет насыщен разнообразными событиями, принесет положительные эмоции. С финансовой стороны подует прибыльный ветер. Только не будьте транжирой. А вы знали, что Тельцы — одни из самых ленивых знаков Зодиака?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день вы будете чувствовать себя уверенно, у вас многое получится. Удача улыбнется вам, вы сумеете преодолеть спорные моменты, которые возникли до этого в общении с близкими людьми. Творческие проекты тоже пройдут на высоком уровне. Также у вас есть шанс сделать больше, чем вы запланировали.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодняшний день будет не самым лучшим для вас на этой неделе. Могут возникать спорные ситуации, не все будет складываться гладко в общении с близкими. Этот день станет для вас переломным, как в работе, тек и личной сфере. Любые необдуманные действия с вашей стороны станут поводом понервничать.

Лев (23 июля — 23 августа)

События в течение дня могут развиваться неудачно для вас, обернуться потерями и неурядицами в делах. Чтобы избежать затруднений в чем-либо, не следует в этот период начинать важные дела. Будьте внимательнее к людям, постарайтесь никого не обидеть и не обделить вниманием. Добавим, что в августе у Львов появятся все шансы разбогатеть.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня на первое место для вас выйдут вопросы, связанные с домом, бытом, родными и друзьями. У вас хватит сил проявить себя во многих сферах. Не исключена дальняя поездка. Получится легко выстраивать контакты с окружающими, знакомиться с новыми людьми. Остерегайтесь ненужной и непроверенной информации.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Все сложится великолепно, главное, никуда не опаздывайте и не давайте себе обещаний. В это время можно рассчитывать на успех во многих сферах жизни. Повезет не только в общении, но и в бизнесе, можно преуспеть в важном деле. В работе сделайте акцент на том, что важно, а не том, что выгодно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день будет сложным и неудачным для начала новых проектов и воплощения в жизнь важных идей. Однако сегодня Скорпиону будет во всем его помогать интуиция. Хорошо пройдет шопинг, есть шанс купить что-то нужное и практичное. Но экономию изредка включайте.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это хорошее время для активных действий, обсуждения важных вопросов, реализации в жизнь давно задуманных планов. Прежде чем принять ответственное решение в важном вопросе, хорошо все обдумайте. А вот в любовных отношениях можно основательно запутаться. Здесь возможны ссоры и разборки. Отметим, что Стрельцы входят в список самых нервных представителей гороскопа.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сказать, что этот день тяжелый для Козерога, значит, ничего не сказать. Не стоит браться за новую работу, если старые проекты еще не реализованы. И будьте терпеливы в любых ситуациях. В этот период вы можете всецело полагаться на собственное мнение и действовать стремительно в любом деле.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день будет продуктивным для Водолеев. Сегодня можно приступать к осуществлению и реализации новых проектов и начинаний. Чтобы заработать, можно рискнуть, попробовать свои силы на новом поприще. Поэтому собирайте весь свой профессионализм и опыт и двигайтесь вперед.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Гороскоп обещает Рыбам плодотворный день. У вас многое получится, удастся правильно выстроить взаимоотношения с окружающими. Благоприятно пройдут массовые мероприятия или торжества. В этот день вы будете полны энергии, ваш энтузиазм и кипучая деятельность будут той движущей силой, которая поможет вам преуспеть.