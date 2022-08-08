Гороскоп на 8 серпня: Ракам краще відмовитися від тривалих подорожей, а Козерогам варто бути стриманішими

Будьте сьогодні впевненими у власних силах і втілюйте у життя найсміливіші задуми.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День обійдеться без сюрпризів, якщо ви відмовитеся від імпульсних дій. Усі справи, які ви виконаєте швидко та якісно, сприятливо позначаться на професійній сфері. Приємно порадує несподіваний поворот у справах, а колективна праця надихне та принесе багато позитивних емоцій.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні успіх не омине вас стороною, і будь-які обставини будуть складатися на вашу користь. Для цього необхідно проявляти активність у справах та не помилятися у пріоритетах. Також успішно вирішуватися питання, пов’язані з особистим життям. Якщо захворіли, то ліки приймайте за інструкцією. А ви знали, що Тельці — одні з найледачіших знаків Зодіаку?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Все те, що вам необхідно зробити цього дня, вдасться завершити успішно. Виявіть розважливість і будьте дбайливі у своїх витратах. Не бійтеся заявити про себе на весь голос, це гідно похвали. Спілкування в цей час складатиметься легко та без зайвої напруги.

Рак (22 червня — 22 липня)

День буде не найкращим, обставини можуть складатися проти вас. Не вдасться з першого разу розв'язати важливі питання. Активність та мобільність допоможе делегувати питання щодо фінансів. Від далеких подорожей потрібно на якийсь час відмовитися. Можуть відбутися несподівані зустрічі, нові знайомства переростуть у міцну дружбу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Представникам цього знака сьогодні пощастить по-крупному, удача буде на вашому боці. Сімейним людям краще зайнятися домашніми справами. Не обов’язково організовувати ремонт чи перепланування, достатньо провести збирання. Сьогодні вдасться врегулювати конфліктні ситуації з людьми, з якими конфліктували раніше.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День принесе вам багато позитивних подій, і практично з усім, за що ви беретеся, ви впораєтеся на відмінно. У цей час визначтеся з планом дій, щоб ваші вчинки були злагодженими та обдуманими. Можлива реалізація давніх та масштабних проєктів. Додамо, що в серпні на Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Чудовий день для романтичного знайомства. Якщо є час, то організуйте розважальний захід або покличте до будинку друзів. Імовірний значний прогрес у справах, не проґавте час і почніть будувати плани на перспективу. Обставини для вас будуть складатися сприятливо, тому прагнете зробити якнайбільше.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні використовуйте сприятливий час, щоб вдало розв'язати спірні питання. Вийде успішно завершити раніше розпочаті відносини, над якими морочити собі голову довгий час. Не йдіть на поводу, вони можуть сильно підірвати ваш авторитет. Але якщо є бажання щось змінити в роботі, то це дійсно вдалий день.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Хороший день для навчання, відвідування семінарів та курсів. Успіх прийде блискавично, якщо не озиратися на минулі помилки. Однак доведеться зіткнутися з низкою труднощів, і не завжди вдасться розв'язати складні питання самостійно, без допомоги з боку. Зазначимо, що Стрільці входять до списку найнервовіших представників гороскопа.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви зможете швидко та легко розв'язати наявні проблеми, знайдуться відповіді на багато питань. Цього дня багато спілкуйтесь, будь-які контакти будуть на користь. Можливо, ви отримаєте звістку, яку довго чекали, і вона вас обов’язково потішить. Слідкуйте за психічним станом, будьте стримані.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ваші плани стрімко змінюватимуться. Часом ви не знатимете, що робити і що є для вас більш актуальним та важливим. Фінансова ситуація залишатиметься стабільною, це дозволить почуватися позитивніше та спокійніше. Є можливість знайти додаткове джерело прибутку. Додамо, що Водоліям на початку серпня посміхнеться успіх у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День буде вдалим, якщо ви вирішите провести його, займаючись корисними справами. Сьогодні відпускайте гроші з легкістю, знайдіть час порадувати себе приємними придбаннями та подарунками. Також сьогодні у самотніх риб є всі шанси закохатися, причому надовго і серйозно. Головне, менше переживань.