"Нам обіцяють страшний суд": таролог назвала найнебезпечніший час для України у серпні

У перемозі України сумніватися не варто, проте рф ще намагатиметься щось зробити.

Відомий екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка передбачила, як завершиться війна в Україні, склала новий прогноз для українців на серпень 2022 року. Наголошується, що цього місяця є дуже небезпечний період, під час якого потрібно бути максимально обережними.

Згідно з прогнозом Хомутовської, який вона опублікувала у своєму YouTube-каналі, найнебезпечніший період в останньому літньому місяці потрапив на 8-15 серпня. Карти кажуть, що в цей час можуть посилитись "прильоти", а також різні провокації з боку росії.

"Нам обіцяють страшний суд, максимально сильний, причому нам дають жрицю. Жриця нам дає таку інформацію, що все це робиться таємно. Провокації будуть, щоб вивести Україну на переговори", — зазначила таролог.

Також Хомутовська додала, що у Києві та області зберігатиметься напружена ситуація, і навіть також можливі "прильоти". Тому варто бути обережнішим і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.

Також нагадаємо, що ведичні астрологи Суханови у своєму прогнозі для України на місяць запевнили, що Україна повністю відновить суверенітет. Щоправда, повернення Криму та Донбасу, згідно з астропрогнозом, треба чекати не цього року.