Гороскоп на 12 серпня: Ракам треба озброїтися терпінням, а Скорпіонам — подумати про себе любих

Ця п’ятниця ідеально підходить для розвитку своїх талантів та отримання нових знань

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї п’ятниці Овнам не можна скаржитися на життя. Через повню 12 серпня це може призвести до серйозних негативних наслідків. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку пам’ятати та думати лише про хороше. З цього почнеться ваш шлях до підкорення нових висот.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила сьогодні в гармонії, тому цієї п’ятниці Тельцям можна приступити до навчання, вивчення чогось нового. Можна вирушати у подорожі, відрядження. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку не боятися виявляти допитливість. Сьогодні ваша пам’ять покращає. Додамо, що до кінця тижня Тельці розбагатіють.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Всесвіт сьогодні намагатиметься вести Близнюків найкращим шляхом. Щоб помітити таємні знаки, що посилаються зірками та планетами, астрологи рекомендують представникам цього знаку Зодіаку звернутися за допомогою до внутрішнього голосу. Очистити свідомість допоможе прибирання та наведення порядку на робочому столі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї п’ятниці на представників цього знаку Зодіаку чекає велика кількість термінових справ і бажання махнути на все рукою і залишитися вдома. Астрологи радять Ракам озброїтися терпінням і зайнятися вирішенням питань по мірі їхнього надходження — не варто відкидати незначні справи, якщо вони турбують. До речі, Ракам у серпні доведеться зустрічати несподіваних гостей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Будь-яка справа Левам 12 серпня під силу. Проте астрологи попереджають, що успіхи сьогодні надихатимуть, а невдачі змусять переживати. Експерти не рекомендують братися за складні справи або ті, які не приносять ніякого задоволення та радості у процесі виконання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам необхідно запастися терпінням, тому що цієї п’ятниці багатьох представників цього знака Зодіаку можуть розгнівати недоброзичливці. Сьогодні розквіт для енергетичних вампірів та інших токсичних індивідів. Астрологи радять уникати спілкування з тими, хто вас дратує.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила цього дня активізують у Терезів гордість та нетерпіння, що зробить людей цього знаку Зодіаку агресивнішими. Астрологи зазначають, що сьогодні конкуренція здатна перерости у серйозну конфронтацію. Експерти попереджають Терезів не гнівити людей, які явно сильніші.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи відзначають, що цієї п’ятниці Скорпіонам час подумати про себе любих. Зірки і світила дозволяють сьогодні проявити егоїзм і намагатися лише заради особистої вигоди. Однак не перестарайтеся, щоб не нажити собі ворогів або сильно посваритися з другою половинкою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У п’ятницю 12 серпня астрологи радять Стрільцям зберігати душевну рівновагу. Намагайтеся цього дня зміцнити свій внутрішній дух. Сьогодні вам не можна дозволяти обставинам та деструктивним особистостям "розгойдувати" себе емоційно. Бережіть стійкість для подолання труднощів у майбутньому.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи не рекомендують Козорогам квапити події, навіть якщо здасться, що якась подія розвивається повільно та неправильно. Експерти радять людям цього знака Зодіаку довіряти лише перевіреним людям та не мучити себе безпідставними страхами. Тільки в цьому випадку вдасться досягти успіху в будь-якій сфері.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цієї п’ятниці астрологи радять Водоліям уникати маніпуляцій з боку навколишніх людей: хоть близької людини чи колег на роботі. Сьогодні варто постаратися не забувати про свої обов’язки, щоби не потрапити під гарячу руку начальства. Сприятливий день реалізації давніх планів. Зазначимо, що Водолій є найгеніальнішим знаком Зодіаку.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У Риб прекрасний день для отримання нових знань і навичок, розвитку своїх талантів. Якщо з самого ранку щось піде не так, не засмучуйтесь — надвечір все втрясеться. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку бути на позитиві, навіть якщо за вікном вирує ураган.