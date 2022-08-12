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Гороскоп на 12 августа: Ракам нужно вооружиться терпением, а Скорпионам - подумать о себе любимых

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 12 августа 2022 года
Гороскоп на 12 августа 2022 года

Эта пятница идеально подходит для развития своих талантов и получения новых знаний

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту пятницу Овнам нельзя жаловаться на жизнь. Из-за полнолуния 12 августа это может привести к серьезным негативным последствиям. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака помнить и думать только о хорошем. С этого начнется ваш путь к покорению новых высот.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила сегодня в гармонии, поэтому в эту пятницу Тельцам можно приступить к обучению, изучению чего-то нового. Можно отправляться в путешествия, командировки. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака не бояться проявлять любознательность. Сегодня ваша память улучшится. Добавим, что к концу недели Тельцы разбогатеют.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вселенная сегодня будет стараться вести Близнецов по наилучшему пути. Чтобы заметить тайные знаки, посылаемые звездами и планетами, астрологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака обратиться за помощью к внутреннему голосу. Очистить сознание поможет уборка и наведение порядка на рабочем столе.

Рак (22 июня — 22 июля)

В эту пятницу представителей этого знака Зодиака ждет большое количество срочных дел и желание махнуть на все рукой и остаться дома. Астрологи советуют Ракам вооружиться терпением и заняться решением вопросов по мере их поступления — не стоит откидать незначительные дела, если они беспокоят. Кстати, Ракам в августе предстоит встречать нежданных гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Любое дело Львам 12 августа по плечу. Однако астрологи предупреждают, что успехи сегодня будут воодушевлять, а неудачи заставят переживать. Эксперты не рекомендуют браться за сложные дела или те, которые не доставляют никакого удовольствия и радости в процессе выполнения.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам необходимо запастись терпением, потому что в эту пятницу многих представителей этого знака Зодиака могут вывести из себя недоброжелатели. Сегодня расцвет для энергетических вампиров и других токсичных индивидов. Астрологи советуют избегать общение с теми, кто вас раздражает.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила в этот день активизируют у Весов гордость и нетерпение, что сделает людей этого знака Зодиака более агрессивными. Астрологи отмечают, что сегодня конкуренция способна перерасти в серьезную конфронтацию. Эксперты предупреждают Весов не гневить людей, которые явно сильнее.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи отмечают, что в эту пятницу Скорпионам пора подумать о себе любимых. Звезды и светила разрешают сегодня проявить эгоизм и стараться только ради личной выгоды. Однако не переусердствуйте, чтобы не нажить себе врагов или сильно поругаться со второй половинкой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В пятницу 12 августа астрологи советуют Стрельцам сохранять душевное равновесие. Постарайтесь в этот день укрепить свой внутренний дух. Сегодня вам нельзя позволять обстоятельствам и деструктивным личностям "раскачивать" себя эмоционально. Берегите стойкость для преодоления трудностей в будущем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи не рекомендуют Козерогам торопить события, даже если покажется, что какое-то событие развивается медленно и неправильно. Эксперты советуют людям этого знака Зодиака доверять только проверенным людям и не мучить себя беспочвенными страхами. Только в этом случае получится преуспеть в любой сфере.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В эту пятницу астрологи советуют Водолеям избегать манипуляций со стороны окружающих людей: будто близкого человека или коллег на работе. Сегодня стоит постараться не забывать о своих обязанностях, чтобы не попасть под горячую руку начальства. Благоприятный день для реализации давних планов. Отметим, что Водолей являются самым гениальным знаком Зодиака.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У Рыб прекрасный день для получения новых знаний и навыков, развития своих талантов. Если с самого утра что-то пойдет не так, не расстраивайтесь — к вечеру все утрясется. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака быть на позитиве, даже если за окном бушует ураган.

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