Готуйте гаманці: названі знаки Зодіаку, у яких незабаром зростуть доходи

Астролог назвала щасливчиків, які розбагатіють до кінця літа

Наприкінці літа деяким знакам Зодіаку зірки обіцяють приємні зустрічі та романтичні пригоди. Іншим представникам зодіакального кола більше пощастить не в коханні, а у фінансовій сфері життя.

Серед знаків, у яких у серпні зростуть доходи, опинилися Близнюки та Стрілець. Про це йдеться у прогнозі астролога Віри Київської. За її словами, з 6 по 31 серпня планета Венера опиниться у знаку Рака. Ця космічна подія вплине на кожного із зодіакальних представників.

Близнюки

Астролог повідомила, що на людей, народжених під цим знаком, можуть впасти золоті зливи – гроші йтимуть до вас самі. Отже, є ймовірність невеликого зростання доходів. Астролог радить задуматися про підробіток, а також придбати розкішні речі, які ви зможете купити дуже вигідно. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на нашому сайті.

Стрілець

Венера обіцяє цим знакам не тільки добробут в особистих відносинах, зближення, ласки та романтику, а й може позитивно вплинути на ваш матеріальний бік життя. Так, активність цієї планети приверне більше уваги до ваших інвестицій і активів. Про те, що чекає на Стрільців сьогодні, дізнайтесь у їхньому гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку стануть улюбленцями удачі вже найближчими днями. Зірки обіцяють приємні сюрпризи одразу трійці знаків.