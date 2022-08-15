Готовьте кошельки: названы знаки Зодиака, у которых совсем скоро вырастут доходы

Астролог назвала счастливчиков, которые разбогатеют до конца лета

В конце лета некоторым знакам Зодиака звезды сулят приятные встречи и романтические приключения. Другим же представителям зодиакального круга больше повезет не в любви, а в финансовой сфере жизни.

В числе знаков, у которых в августе вырастут доходы, оказались Близнецы и Стрелец. Об этом говорится в прогнозе астролога Веры Киевской. По ее словам, с 6 по 31 августа планета Венера окажется в знаке Рака. Это космическое событие повлияет на каждый из зодиакальных представителей.

Близнецы

Астролог сообщила, что на людей, рожденных под этим знаком, могут обрушиться золотые ливни – деньги будут идти к вам сами. Так что есть вероятность небольшого роста доходов. Астролог советует задуматься о подработке, а также приобрести роскошные вещи, которые вы сможете купить весьма выгодно. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на нашем сайте.

Стрелец

Венера сулит этим знакам не только благополучие в личных отношениях, сближение, ласки и романтику, а и может благотворно повлиять на вашу материальную сторону жизни. Так, активность этой планеты привлечет больше внимания к вашим инвестициям и активам. О том, что ждет Стрельцов сегодня, узнайте в их гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака станут любимчиками фортуны уже в ближайшие дни. Звезды обещают приятные сюрпризы сразу тройке знаков.