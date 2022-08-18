Три знаки зодіаку, які вміють зберігати таємниці: хто ці найнадійніші люди

Названо три знаки Зодіаку, яким можна довіряти як самому собі, згідно з гороскопом.

Раніше ми вже розповідали про найненадійніші знаки Зодіаку, які через свій характер ні хвилини не витримають, щоб не розбалакати всім навколо довірений їм секрет. Тож із цими представниками гороскопу треба бути акуратнішими.

Але є й повна їхня протилежність, з яких слова зайвого не витягнути. А тим більше якщо вони дали слово мовчати. "Телеграф" розповість вам, які три знаки вміють зберігати таємниці, і кому можна довірити будь-що.

Скорпіон

Якщо вам потрібно виговоритися, але при цьому ви хочете бути впевненими, що ваші одкровення нікуди не підуть і не зашкодять вам, то краще за Скорпіона вам кандидатури просто не знайти. Цей знак – спочатку прихований за своєю природою, а тому дуже серйозно ставиться і до самої інформації, і до довіри, яку до них відчувають оточуючі. Поняття таємниці для Скорпіона є священним. Про те, що чекає на Скорпіона сьогодні, дізнайтеся в його гороскопі на день.

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Козеріг

Не гірше за Скорпіона вміє зберігати чужі секрети і Козеріг. Не переживайте, вас зрозуміють і не засудять, навіть якщо ви вирішите поділитися чимось таємним, інтимним, суто особистим і не зовсім правильним. Навпаки, від цього знака ви отримаєте щедру порцію співчуття і на додачу – цінна порада. Попередьте Козерога про конфіденційність розмови, і можете бути спокійними. Читайте також, що віщує Козерогу його гороскоп на сьогодні.

Риби

Риби – це приклад запеклих мовчунів та просто ідеальні зберігачі таємниць – як чужих, так і своїх. Цей знак Зодіаку має вроджену чутливість, завдяки чому Риби дуже тонко розуміють настрій співрозмовника та співпереживають йому. Якщо вам потрібний тямущий порадник у складній ситуації – зверніться до Риб, і ви отримаєте те, що шукали. Про те, що чекає Риб сьогодні, дізнайтесь у їхньому гороскопі на день.

Раніше "Телеграф" розповідав, які люди за знаком Зодіаку найщиріші. Таких знаків всього чотири, і відвертість – їхня головна якість.