Три знака зодиака, которые умеют хранить тайны: кто эти самые надежные люди

Названы три знака Зодиака, которым можно доверять как самому себе, согласно гороскопу.

Ранее мы уже рассказывали о самых ненадежных знаках Зодиака, которые в силу своего характера ни минуты не выдержат, чтобы не разболтать всем вокруг доверенный им секрет. Так что с этими представителями гороскопа нужно быть поаккуратнее.

Но есть и полная их противоположность, из которых слова лишнего не вытянуть. А уж тем более, если они дали слово молчать. "Телеграф" расскажет вам, какие три знака умеют хранить тайны, и кому можно доверить что угодно.

Скорпион

Если вам нужно выговориться, но при этом вы хотите быть уверенными, что ваши откровения никуда не уйдут и не навредят вам, то лучше Скорпиона вам кандидатуры просто не найти. Этот знак – изначально скрытный по своей природе, а потому очень серьезно относится и к самой информации, и к тому доверию, которое к ним испытывают окружающие. Понятие тайны для Скорпиона священно. О том, что ждет Скорпиона сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

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Козерог

Не хуже Скорпиона умеет хранить чужие секреты и Козерог. Не переживайте, вас поймут и не осудят, даже если вы решите поделиться чем-то самым тайным, интимным, сугубо личным и не совсем правильным. Наоборот, от этого знака вы получите щедрую порцию сочувствия и на довесок – ценный совет. Предупредите Козерога о конфиденциальности разговора, и можете быть спокойны. Читайте также, что предвещает Козерогу его гороскоп на сегодня.

Рыбы

Рыбы – это пример отъявленных молчунов и просто идеальные хранители тайн – как чужих, так и своих. Этот знак Зодиака имеет врожденную чувствительность, благодаря чему Рыбы очень тонко понимают настроение собеседника и сопереживают ему. Если вам нужен толковый советчик в сложной ситуации – обратитесь к Рыбам, и вы получите то, что искали. О том, что ждет Рыб сегодня, узнайте в их гороскопе на день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие люди по знаку Зодиака самые искренние. Таких знака всего четыре, и откровенность – их главное качество.