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"Будуть просто "розбивати" в пух і прах": відомий астролог передрік переломний момент у війні в Україні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Влад Росс склав прогноз на осінь для України Новина оновлена 20 серпня 2022, 08:57
Влад Росс склав прогноз на осінь для України

Незабаром ЗСУ виженуть окупантів з українських територій.

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів, коли буде знищено Кримський міст, вважає, що вже цієї осені в Україні розпочнеться масова втеча окупантів із нашої території. А все тому, що після 20 серпня войовничий Марс (планета війни) перейде з нерухомого Тельця до Близнюків, що буде українцям лише на руку.

На своєму YouTube-каналі астролог опублікував нове відео, в якому і передрік, що відсьогодні для росії починається жахлива ситуація, і цілком імовірно, що по Криму буде дуже багато прильотів. А це означає, що лінія фронту почне зрушуватись, і куди саме вирішуватиме українська сторона.

"У жовтні-листопаді ми побачимо, як ЗСУ просто "розбиватимуть" у пух і прах рф та окупантів. Тоді ж загарбники почнуть тікати з наших територій, у тому числі з Херсона, Запоріжжя, Донецька, Луганська. Для них це буде жахлива ситуація, яка починається прямо зараз", — додав Росс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.

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#Війна #Прогноз #Астролог #Влад Росс