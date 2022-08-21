Садівництво та городництво — це не про них: три знаки Зодіаку, які не люблять копатися в землі

До збирання врожаю краще залучати представників інших знаків зодіаку.

Кінець літа – початок осені – це час, коли треба активно збирати врожай. Однак не всі представники зодіакального кола люблять збирати врожай, і тим більше не горять бажанням копатися у землі.

Як повідомляє belnovosti, всього таких знаків – три. Ними стали люди, народжені під сузір’ями Риб, Тельців та Дів.

Риби

Фізична праця до вподоби цим індивідам, проте тільки в тому випадку, якщо їм це подобається. Інакше Риби уникатимуть цієї роботи. Їм більше до вподоби займатися творчістю та створювати щось своїми руками. Гороскоп для риб на сьогодні читайте на нашому сайті.

Телець

Представники цього знаку зодіаку вважають за краще не розпорошуватися на рутину, куди входять і садово-городні роботи. Знаючи свої можливості та свій потенціал, вони не хочуть витрачати свою енергію на копання у землі. Про те, що чекає на Тельця сьогодні, дізнайтеся в його гороскопі на день.

Діва

Представники даного зодіакального сузір’я постійно зайняті своєю основною роботою, тому на город вони не мають часу. Щобільше, той факт, що Діви – це справжні чепурухи, їм просто не захочеться забруднити руки. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Діви на сьогодні.

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