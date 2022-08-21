Садоводство и огородничество - это не про них: три знака Зодиака, которые не любят копаться в земле

К сбору урожая лучше привлекать представителей других знаков зодиака.

Конец лета — начало осени — это время, когда нужно активно собирать урожай. Однако не все представители зодиакального круга любят собирать урожай, и тем более не горят желанием копаться в земле.

Как сообщает belnovosti, всего таких знаков — три. Ими стали люди, рожденные под созвездиями Рыб, Тельцов и Дев.

Рыбы

Физический труд нравится этим индивидам, однако только в том случае, если им это нравится. Иначе, Рыбы будут избегать этой работы. Им больше по душе заниматься творчеством и создавать что-то своими руками. Гороскоп для Рыб на сегодня читайте на нашем сайте.

Телец

Представители этого знака зодиака предпочитают не распыляться на рутину, куда входят и садово-огородные работы. Зная свои возможности и свой потенциал, они не хотят тратить свою энергию на копание в земле. О том, что ждет Тельца сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

Дева

Представители данного зодиакального созвездия постоянно заняты своей основной работой, поэтому на огород у них не будет времени. Более того, тот факт, что Девы – это настоящие чистюли, им просто не захочется пачкать руки. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Девы на сегодня.

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