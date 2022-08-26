Гороскоп на 26 серпня: Леви можуть від усіх відгородитися, а Козорогам зірки підкидатимуть знаки

Сьогодні краще уникати фінансових витрат, а також приділити увагу своїй оселі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні астрологи радять Овнам творити добро. Людям цього знаку Зодіаку потрібно намагатися робити приємні речі для своїх близьких та друзів. У майбутньому вони відплатять вам тим самим. Овнам наполегливо рекомендують крокувати лише на шляху позитиву та щирості, робити подарунки коханим людям. Додамо, наприкінці серпня Овни можуть втратити свою роботу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї п’ятниці зірки і планети не в дусі, тому панацеєю від більшості проблем стане лише спокій, відповідальність і обережність. Астрологи відзначають, що ознакою того, що Тельці рухаються у правильному напрямку, буде похвала навколишніх.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї п’ятниці Близнюкам буде легше працювати в команді: астрологи зазначають, що сьогодні у пріоритеті контакти, спілкування, корисні знайомства. Також людям цього знака Зодіаку потрібно ретельніше перевіряти всі факти і будь-яку інформацію, що надходить. Успіх буде гарантовано, якщо Близнюки будуть налаштовані саме на процес, а не на результат.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять Ракам уникати фінансових витрат, бо цієї п’ятниці їх можуть обвести навколо пальця недобросовісні продавці. Через дисгармонію нічних світил на людей цього знака Зодіаку може обрушуватися сильний тиск з боку начальства чи колег. До речі, чоловіки-Раки є одними із наймудріших знаків Зодіаку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні у Левів може виникнути бажання відгородитися від усього і від усіх. Астрологи заспокоюють, що нічого поганого не станеться, якщо провести цей день на самоті та в особистих турботах. А ось прохання про допомогу від друзів та близьких обходити стороною не варто. Сьогодні корисно прислухатися до чужих порад.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи радять Дівам з самого ранку діяти активно. Якщо в деяких людей цього знака Зодіаку сьогодні вихідний, буде потрібен струс, яскраві емоції. На роботі краще проявляти увагу до деталей. Також не варто сьогодні Дівам ділитися з кимось планами, інакше вони можуть не втілитись у життя.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цієї п’ятниці варто приділити увагу своїй оселі. Сьогоднішній догляд за ним допоможе реанімувати власну енергетику, тому є сенс докласти зусиль і водночас навести лад у своїй квартирі та житті. Астрологи запевняють, що після цього всі сфери принесуть лише приємні емоції.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Нічні світила бажають, щоб цієї п’ятниці Скорпіони зайнялися собою. Час стати трохи егоїстичним, навчитися вирішувати спочатку свої проблеми, а не чужі. У другій половині дня корисно почитати улюблену книгу або подивитися хороший фільм. Чудовий день для навчання.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Відкладати домашні справи потім Стрільцям астрологи не рекомендують. Цієї п’ятниці буде найкращим рішенням зайнятися тим, що доводилося давно відкладати на потім. Це може бути прибирання чи взагалі ремонт. Астрологи радять вирішувати всі проблеми оперативно, без затримок.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки та планети сьогодні підкидатимуть Козорогам знаки. Випадкова думка, чиєсь сказане мимохіть слово, побачений збіг, переслідування однакових чисел — все це мова вищих сил, яку, як зазначають астрологи, треба розуміти, адже нею з нами розмовляє сам Всесвіт.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ця п’ятниця дає можливість Водоліям швидко просунутися у справах. Але астрологи попереджають: домагаючись свого, важливо вчасно зупинитись і ні в чому не переборщити. "Запаморочення від успіху" несе ризик переоцінки власних сил та ситуації, що може зіпсувати шанси, які посилають нічні світила. Додамо, що Водолій вважає за краще жити з батьками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї п’ятниці багато Риб працюватимуть напівсили, а це негативно позначиться на їхній професійній сфері. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку проявляти себе на всі 100%. Сьогодні фортуна буде на боці тих, хто діє, поки інші розслабляються.