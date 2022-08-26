Гороскоп на 26 августа: Львы могут от всех отгородиться, а Козерогам звезды будут подбрасывать знаки

Сегодня лучше избегать финансовых трат, а также уделить внимание своему дому

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня астрологи советуют Овнам творить добро. Людям этого знака Зодиака нужно стараться делать приятные вещи для своих близких и друзей. В будущем они отплатят вам тем же. Овнам настоятельно рекомендуют шагать только на пути позитива и искренности, делать подарки любимым людям. Добавим, в конце августа Овны могут потерять свою работу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту пятницу звезды и планеты не в духе, поэтому панацеей от большинства проблем станет лишь спокойствие, ответственность и осторожность. Астрологи отмечают, что признаком того, что Тельцы двигаются в верном направлении, будет похвала окружающих.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту пятницу Близнецам будет легче работать в команде: астрологи отмечают, что сегодня в приоритете контакты, общение, полезные знакомства. Также людям этого знака Зодиака нужно тщательнее проверять все факты и любую поступающую информацию. Успех будет гарантирован, если Близнецы будут настроены именно на процесс, а не на результат.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи советуют Ракам избегать финансовых трат, потому что в эту пятницу их могут обвести вокруг пальца недобросовестные продавцы. Из-за дисгармонии ночных светил на людей этого знака Зодиака может обрушиваться мощное давление со стороны начальства или коллег. Кстати, мужчины-Раки являются одними из самых мудрых знаков Зодиака.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня у Львов может возникнуть желание отгородиться от всего и от всех. Астрологи успокаивают, что ничего плохого не произойдет, если провести этот день в уединении и личных заботах. А вот просьбы о помощи от друзей и близких обходить стороной не стоит. Сегодня полезно прислушиваться к чужим советам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют Девам с самого утра действовать активно. Если у некоторых людей этого знака Зодиака сегодня выходной, потребуется встряска, яркие эмоции. На работе лучше проявлять внимание к деталям. Также не стоит сегодня Девам делиться с кем-то планами, иначе они могут не воплотиться в жизнь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В эту пятницу стоит уделить внимание своему дому. Сегодняшний уход за ним поможет реанимировать собственную энергетику, поэтому есть смысл приложить усилия и одновременно навести порядок в своей квартире и жизни. Астрологи заверяют, что после этого все сферы принесут только приятные эмоции.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила желают, чтобы в эту пятницу Скорпионы занялись собой. Пора стать немного эгоистичнее, научиться решать сначала свои проблемы, а не чужие. Во второй половине дня полезно будет почитать любимую книгу или посмотреть хороший фильм. Отличный день для обучения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Откладывать домашние дела на потом Стрельцам астрологи не рекомендуют. В эту пятницу будет лучшим решением заняться тем, что приходилось давно откладывать на потом. Это может быть уборка или вообще ремонт. Астрологи советуют решать все проблемы оперативно, без задержек.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды и планеты сегодня будут подбрасывать Козерогам знаки. Случайная мысль, чье-то сказанное вскользь слово, увиденное совпадение, преследование одинаковых чисел — все это язык высших сил, который, как отмечают астрологи, нужно понимать, ведь на нем с нами разговаривает сама Вселенная.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Эта пятница дает возможность Водолеям быстро продвинуться в делах. Но астрологи предупреждают: добиваясь своего, важно вовремя остановиться и ни в чем не переборщить. "Головокружение от успеха" несет риск переоценки собственных сил и ситуации, что может испортить шансы, которые посылают ночные светила. Добавим, что Водолей предпочитает жить с родителями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту пятницу многие Рыбы будут работать вполсилы, а это негативно скажется на их профессиональной сфере. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака проявить себя на все 100 %. Сегодня фортуна будет на стороне тех, кто действует, пока другие расслабляются.