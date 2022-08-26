Перемога України – не за горами: відомий астролог назвав дату капітуляції росії

Україні вдасться повністю поновити свою територіальну цілісність.

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів, коли буде знищено Кримський міст, вважає, що війна в Україні не затягнеться надовго, і вже зовсім скоро російські окупанти почнуть "здавати позиції" і тікати з українських територій.

Як зазначив астролог у коментарі "Главреду", вже з осені 2022 року масовані обстріли українських міст припиняться, і, щобільше, до початку 2023 року можлива навіть капітуляція рф. Така тенденція спостерігатиметься після того, як войовничий Марс стане ретроградним.

Чекаємо на ретроградність Марса в листопаді-грудні. Плюс з 1 січня 2023 року Сатурн, планета великого нещастя, перестане петляти по Місяцю в будинку інфраструктури та фінансів у гороскопі України. Це означає, що Росія відступить і більше не буде перетворювати на руїни наші будинки і інфраструктуру після 1 січня", — вважає Росс.

Понад те, швидку капітуляцію росії вказують і гороскопи головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, і навіть диктатора путина. За словами Росса, період поразки росіян припадає на лютий-березень 2023 року.

"Україна однозначно переможе у війні. Ми знищимо цього Гітлера ХХІ століття", – додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.