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"Потрібно бути готовими": екстрасенс зробив тривожний прогноз для українців

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Денис Маклашевський розповів, що чекає на Україну восени та взимку Новина оновлена 04 вересня 2022, 08:45
Денис Маклашевський розповів, що чекає на Україну восени та взимку

За словами фіналіста "Битви екстрасенсів", "заморожування" військових дій буде з середини вересня

Відомий екстрасенс Денис Маклашевський, який назвав термін закінчення війни, зробив прогноз для України на осінь.

За словами астроексперта, який дав коментар для YouTube-каналу "Прогноз", осінь буде важкою для українців. "Особливо кінець осені. Я зараз не говорю про вересень, вересень зробить невеликі посмішки. І за всіма можливими розкладами, ця радість буде швидкоплинною на початку місяця", — підкреслив Маклашевський.

Також екстрасенс додав, що із середини вересня буде "заморожування" військових дій.

"Перечекати щось, а потім щось почнеться. Щось більш посилене... Нам потрібно бути готовими", — попередив екстрасенс.

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

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#Україна #Війна #Астрологія