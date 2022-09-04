"Потрібно бути готовими": екстрасенс зробив тривожний прогноз для українців

За словами фіналіста "Битви екстрасенсів", "заморожування" військових дій буде з середини вересня

Відомий екстрасенс Денис Маклашевський, який назвав термін закінчення війни, зробив прогноз для України на осінь.

За словами астроексперта, який дав коментар для YouTube-каналу "Прогноз", осінь буде важкою для українців. "Особливо кінець осені. Я зараз не говорю про вересень, вересень зробить невеликі посмішки. І за всіма можливими розкладами, ця радість буде швидкоплинною на початку місяця", — підкреслив Маклашевський.

Також екстрасенс додав, що із середини вересня буде "заморожування" військових дій.

"Перечекати щось, а потім щось почнеться. Щось більш посилене... Нам потрібно бути готовими", — попередив екстрасенс.

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Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.