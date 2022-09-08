Такої активності на фронті ще не було: астролог назвала період, який вплине на хід війни в Україні

За словами астролога, вирішальним для всієї історії російсько-української війни може стати листопад

Питання, коли може закінчитися війна в Україні, хвилює всіх, у тому числі астрологів. Раз у раз вони озвучують астропрогнози щодо обстановки на фронті та взагалі в країні. На думку астрологів, конкретну дату закінчення боїв назвати не спроможний ніхто, але положення небесних тіл може вказати на певні моменти.

Астролог Анастасія Макарова спрогнозувала, що найнапруженіший етап російсько-української війни очікується восени 2022 року в період з жовтня до листопада. Про це йдеться у її прогнозі для "КП в Україні".

Так, астролог заявила, що дуже напружений час очікується з 9 жовтня. За її словами, можуть реалізуватися кардинальні рішення для України та навіть відбутися важливі зміни керівництва.

"Починаючи з 17 жовтня, думаю, велика активність на фронті – такої активності ще не було з 24 лютого", — наголосила Макарова.

Також вона відзначила ще одну важливу космічну подію – сонячне затемнення 25 жовтня. У цей момент, йдеться у прогнозі, може бути спроба до укладання домовленостей і як з ініціативи агресора, так і з боку Заходу.

А ось найнапруженіші місяці осені, вважає Макарова, це жовтень і листопад.

"У цей період сторони повинні дійти якоїсь угоди — відведення російських військ з частини території або інший компроміс. Але це ще не кінець протистояння. Прильоти по центру України ще будуть, але захоплення Києва я не бачила і не бачу", — додала астролог.

На початку листопада, десь із 8 числа, астролог прогнозує обнадійливі події для українців: "реально можлива перевага України як у військових, так і в політичних питаннях".

За її словами, вирішальний бій можливий саме в ці місяці, а у листопаді навіть є ймовірність ухвалення рішення, яке вплине на всю історію цієї війни.

"Якраз до цього часу цілком можливе повернення багатьох територій у межах до 24.02. Питання щодо Донбасу, як і питання щодо Криму, — вирішуватиметься пізніше", — підсумувала Макарова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Людмила Хомутовська також говорить про важливі битви цієї осені. А ще вона розповіла, чи може військовий конфлікт надалі бути замороженим.