Небезпечний період: названо три знаки Зодіаку, яким потрібно бути обережними у вересні

Овну, Діві та Скорпіону астролог порадила берегти себе

На початку осені деяким знакам Зодіаку зірки обіцяють сімейне щастя чи зустріч із коханням всього життя. Іншим же представникам зодіакального кола доведеться не так радісно: положення небесних тіл говорить про можливі небезпеки та проблеми.

Звернути увагу на своє самопочуття, обережніше поводитися на дорозі та загалом бути уважним і акуратним у вересні-2022 слід таким знакам Зодіаку, як Овен, Діва й Скорпіон. Про це повідомляється в прогнозі астролога Аріни Артурівни для "РБК Україна".

Овен

У першій та другій декаді місяці потрібно включити обережність на максимум. У третій декаді зверніть увагу на дорогу і транспорт. Краще уникати незнайомих місць і сумнівних особистостей, а також темряви й алкоголю. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Діва

Астролог радить цього місяця обмежити вживання алкоголю та кави, а також бажано припинити сонячні ванни. Є ймовірність, що в цей період ви захопитеся методами нетрадиційної медицини. Про те, що підготували зірки Дівам сьогодні, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Скорпіон

Самопочуття у вересні бажатиме кращого. Тому тепло одягайтеся, ведіть здоровий спосіб життя та зміцнюйте імунітет. Астролог закликала знаків цього місяця поберегтися. Що обіцяє цей день Скорпіонам – розповість їхній гороскоп на сьогодні.

Раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку на початку осені доведеться працювати найбільше. Зірки обіцяють дуже завантажений період.