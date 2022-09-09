Опасный период: названы три знака Зодиака, которым нужно быть осторожными в сентябре

Овну, Деве и Скорпиону астролог посоветовала беречь себя

В начале осени некоторым знакам Зодиака звезды обещают семейное счастье или встречу с любовью всей жизни. Другим же представителям зодиакального круга придется не так радостно: положение небесных тел говорит о возможных опасностях и проблемах.

Обратить внимание на свое самочувствие, осторожнее вести себя на дороге и в целом быть внимательным и аккуратным в сентябре-2022 следует таким знакам Зодиака, как Овен, Дева и Скорпион. Об этом сообщается в прогнозе астролога Арины Артуровны для "РБК Украина".

Овен

В первой и второй декаде месяце нужно включить осторожность на максимум. В третьей декаде обратите внимание на дорогу и транспорт. Лучше избегать незнакомых мест и сомнительных личностей, а также темноты и алкоголя. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Дева

Астролог советует в этом месяце ограничить употребление алкоголя и кофе, а также желательно прекратить солнечные ванны. Есть вероятность, что в этот период вы увлечетесь методами нетрадиционной медицины. О том, что подготовили звезды Девам сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Скорпион

Самочувствие в сентябре будет желать лучшего. Поэтому тепло одевайтесь, ведите здоровый образ жизни и укрепляйте иммунитет. Астролог призвала знаков в этом месяце поберечься. Что обещает этот день Скорпионам – расскажет их гороскоп на сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака в начале осени придется работать больше всех. Звезды обещают очень загруженный период.