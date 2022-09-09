Які знаки Зодіаку зовсім не вміють брехати

Вони можуть промовчати, але обманювати точно нікого не будуть.

Не факт, що такі люди обов’язково різатимуть правду-матку в очі. Але явної брехні та фальші ви від них не почуєте.

"Телеграф" розповість детальніше, які знаки Зодіаку вважаються найправдивішими та не здатними на обман. Перевірте, чи входите ви або ваші знайомі до цього скромного списку.

Лев

Представники цього царського знака не потерплять брехні. Перш ніж довірити конфіденційну інформацію новому знайомому, Лев проведе йому всебічну перевірку, дізнається про всю підноготну і лише після цього винесе свій вердикт. Сам Лев також ніколи не дурить, щоб потім нічого не забути і не заплутатися у своїх словах. Гороскоп Лева на день читайте на нашому сайті.

Терези

Цей знак Зодіаку абсолютно відкритий, відвертий і дружелюбно налаштований до людей, які оточують його. Йому просто немає причини говорити неправду. Зате Терези люблять аналізувати, зважувати, а заразом і сумніватися у фактах та обставинах, шукати золоту середину та знаходити істину. Тож у їхній чесності можна бути впевненими на всі сто. Як проходить сьогоднішній день у Терезів, дізнайтеся з їхнього гороскопу.

Стрілець

За великим рахунком, представникам цього знака все одно, що про них подумають оточуючі. Їм набагато важливіша своя думка. Стрілець здатен висловити всю правду в очі, нічого не приховуючи. А якщо він чимось незадоволений, то прямо про це оголосить. Не варто розраховувати на те, що Стрільці під когось прогинатимуться або підлаштовуватимуться. Що випало на долю Стрільця сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" розповідав про людей, на чию голову постійно сиплються якісь проблеми. Також дізнайтеся про наймудріші знаки Зодіаку серед чоловіків.