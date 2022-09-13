Гороскоп на 13 вересня: у Водоліїв — неприємні сюрпризи у коханні, а Стрільцям необхідно бути чесними

Сприятливий день для романтики та налагодження сімейних стосунків

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять сьогодні Овнам більше рухатись. Цей вівторок ідеально підходить для спорту, ходьби, походів у спортзал. У другій половині дня людям цього знаку Зодіаку також корисно прогулятись на свіжому повітрі. Прекрасний час для духовних практик, медитацій.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього вівторка до Тельців потягнуться зміни. У минулому людьми цього знаку Зодіаку було здійснено правильний вчинок. Тому зараз зірки та планети нагородять їх новими можливостями. Астрологи наголошують, що це дасть Тельцям зайву перевагу на будь-якому "полі битви".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюкам не варто перевіряти на міцність терпіння близьких людей. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку бути гнучкими та тактовними з навколишніми, бути на позитиві. На роботі варто фокусуватися лише на найпростіших та найнагальніших завданнях. До речі, жінок-Близнюків часто називають "старими дівами".

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні фінансові питання Ракам краще посунути на другий план. Цього вівторка великі успіхи у людей цього знаку Зодіаку у любовних справах. Хороший день для романтики, побачень, любовних зізнань. Астрологи радять увечері не зважати на провокації. А ви знали, що з чоловіками-Раками важко бути у шлюбі?

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього вівторка астрологи радять Левам виявити більше уваги близьким людям. Сім’я сьогодні має стояти на першому місці — вона стане для людей цього знаку Зодіаку джерелом сил, емоційного та енергетичного підживлення. За порадою варто звертатися до рідних.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сімейним Дівам сьогодні доведеться зіткнутися з ревнощами та недовірою своєї другої половинки. Звісно, у цьому немає нічого позитивного, проте астрологи не радять людям цього знака Зодіаку відповідати негативом на негатив. Привести емоційний стан в норму допоможуть походи по магазинах.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи попереджають сьогодні Терезів про те, що цього вівторка вони можуть опинитися не в найдружнішому середовищі. Бурхливі події виб’ють людей цього знаку Зодіаку зі звичного графіка. Сьогодні Терезам краще бути обачнішими, щоб не стати об'єктом інтриг.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні Скорпіонам на думку можуть спасти спогади про минулі помилки. Цього вівторка людям цього знаку Зодіаку краще спрямувати свій погляд у майбутнє. Цього дня астрологи радять уникати конфліктів, особливо з рідними. Вечір підходить для розваг. Додамо, що в середині вересня-2022 Скорпіони литимуть сльози.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього вівторка успіх буде на боці тих Стрільців, які здатні виявляти чесність і доброту у спілкуванні з іншими людьми. При цьому і навколишні будуть здатні співпереживати людям цього знака Зодіаку. Астрологи не відкидають сьогодні конкурентної боротьби.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи не радять Козорогам сьогодні поспішати з рішеннями. Цього вівторка краще промацати ґрунт, а потім уже діяти. Нічні світила знаходяться не в дуже хорошому положенні, тому людям цього знаку Зодіаку не варто втрачати пильності.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водоліїв можуть чекати неприємні сюрпризи. Особливо це стосується кохання. Астрологи не радять людям цього знака Зодіаку засмучуватись заздалегідь, оскільки негативні емоції можуть стати каталізатором проблем. Водоліям треба перестати ностальгувати про минуле — настав час забути про помилки вчорашніх днів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Енергетика зірок та планет сьогодні відчутно зміниться. Цього вівторка Рибам слід бути активнішими, не "гальмувати" з прийняттям рішення. Астрологи зазначають, що людям цього знака Зодіаку не варто хапатися за все одразу. Краще уникати перфекціонізму, тоді цілі вирішуватимуться успішно.