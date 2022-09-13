Гороскоп на 13 сентября: у Водолеев - неприятные сюрпризы в любви, а Стрельцам необходимо быть честными

Благоприятный день для романтики и налаживания семейных отношений

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют сегодня Овнам больше двигаться. Этот вторник идеально подходит для спорта, ходьбы, походов в спортзал. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака также полезно прогуляться на свежем воздухе. Прекрасное время для духовных практик, медитаций.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот вторник к Тельцам потянутся перемены. В прошлом людьми этого знака Зодиака был совершен правильный поступок. Поэтому сейчас звезды и планеты наградят их новыми возможностями. Астрологи отмечают, что это даст Тельцам лишнее преимущество на любом "поле битвы".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецам не стоит проверять на прочность терпение близких людей. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака быть гибкими и тактичными с окружающими, быть на позитиве. На работе стоит фокусироваться только на самых простых и неотложных задачах. Кстати, женщин-Близнецов часто называют "старыми девами".

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня финансовые вопросы Ракам лучше сдвинуть на второй план. В этот вторник большие успехи у людей этого знака Зодиака в делах любовных. Хороший день для романтики, свиданий, любовных признаний. Астрологи советуют вечером не обращать внимание на провокации. А вы знали, что с мужчинами-Раками тяжело быть в браке?

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот вторник астрологи советуют Львам проявить больше внимания близким людям. Семья сегодня должна стоять на первом месте — она станет для людей этого знака Зодиака источником сил, эмоциональной и энергетической подпитки. За советом стоит обращаться к родным.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Семейным Девам сегодня придется столкнуться с ревностью и недоверием своей второй половинки. Конечно, в этом нет ничего позитивного, однако астрологи не советуют людям этого знака Зодиака отвечать негативом на негатив. Привести эмоциональное состояние в норму помогут походы по магазинам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи предупреждают сегодня Весов о том, что в этот вторник они могут оказаться не в самой дружественной среде. Бурные события выбьют людей этого знака Зодиака из привычного графика. Сегодня Весам лучше быть осмотрительнее, чтобы не стать объектом интриг.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпионам на ум могут прийти воспоминания о прошлых ошибках. В этот вторник людям этого знака Зодиака лучше устремить свой взгляд в будущее. В этот день астрологи советуют избегать конфликтов, особенно с родными. Вечер подходит для развлечений. Добавим, что в середине сентября-2022 Скорпионы будут лить слезы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот вторник удача будет на стороне тех Стрельцов, которые способны проявлять честность и доброту в общении с другими людьми. При таком отношении и окружающие будут способны сопереживать людям этого знака Зодиака. Астрологи не исключают сегодня конкурентной борьбы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи не советуют Козерогам сегодня торопиться с решениями. В этот вторник будет лучше прощупать почву, а потом уже действовать. Ночные светила находятся не в очень хорошем расположении, поэтому людям этого знака Зодиака не стоит терять бдительность.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеев могут ожидать неприятные сюрпризы. Особенно это касается любви. Астрологи не советуют людям этого знака Зодиака расстраиваться заранее, так как негативные эмоции могут стать катализатором проблем. Водолеям нужно перестать ностальгировать о прошлом — пора забыть об ошибках вчерашних дней.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Энергетика звезд и планет сегодня ощутимо перемениться. В этот вторник Рыбам следует быть более активными, не "тормозить" с принятием решения. Астрологи отмечают, что людям этого знака Зодиака не стоит хвататься за все сразу. Лучше избегать перфекционизма, тогда цели будут решаться успешно.