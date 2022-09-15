"Можлива спроба нового наступу": астролог розповів, що чекає на Україну в найближчому майбутньому

Точну дату астролог не назвав, проте приблизний період позначив.

З кінця лютого, з дня, коли російська армія вдерлася на українські території, кожен на українців чекає і мріє про швидку перемогу, і сподівається, що це дуже скоро станеться. Також думають і різні астрологи, тарологи та екстрасенси, які практично щодня регулярно озвучують свої прогнози.

Астролог Борис Капуста також вірить у перемогу України і підтверджує це своїм прогнозом. Однак перемога буде не такою швидкою, як хотілося б, і може затягтися ще на два роки у вигляді млявого конфлікту.

"Контрнаступ може тривати до кінця жовтня 2023 року, а потім можлива спроба нового наступу ворожих військ. Причому йдеться не лише про схід та південь країни, але також і про столицю України", — розповів Капуста.

Також астролог зазначив, що з січня 2023 року українці почнуть вибиратися з кризової ями, і також до цього часу загострення на фронті відбуватимуться дедалі рідше.

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Людмила Хомутовська заперечує можливість заморожування військових подій на території України. За її прогнозом, до складу України повернеться і Донбас, і Херсон, і Кримський півострів.